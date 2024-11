Sénégal: Un ingénieur météorologue appelle les côtiers et les usagers de la mer à s'enquérir régulièrement des données de la météo

Dakar — L'ingénieur météorologue Léon Mansal juge nécessaire, pour les populations vivant dans les zones côtières et les personnes exerçant des activités en mer, de s'enquérir régulièrement des données de la météo et d'entretenir une étroite collaboration avec les services de prévision de l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie (ANACIM).

"Je recommande aux populations de nouer une étroite collaboration avec les services de [l'ANACIM], pour connaître les conditions météorologiques qui existent en mer", a dit M. Mansal lors du Salon international du tourisme du littoral et de la croisière.

Selon lui, les données de l'agence météorologique permettent de mener des activités en mer et le long de la côte "en toute sécurité".

"On ne doit pas s'aventurer en mer sans vraiment connaître les conditions météorologiques qui y existent", a souligné Léon Mansal.

C'est une nécessité pour les riverains de la côte, les pêcheurs et tous ceux qui mènent des activités en mer de garder "en permanence" le contact avec les services de météorologie, d'autant plus que "les conditions météo peuvent changer à tout moment et engendrer des accidents", a insisté M. Mansal.

L'ANACIM envoie régulièrement des informations susceptibles d'éviter les dégâts en mer, a-t-il rappelé.

Le Burkina Faso, le Cap-Vert, le Gabon, la Gambie, le Mali et la Mauritanie sont représentés au Salon international du tourisme du littoral et de la croisière, organisé par l'Agence sénégalaise de promotion touristique pour "révolutionner l'accès à l'information et la planification des voyages au Sénégal".

Des offices de tourisme, des sociétés de transport et des agences de voyages y prennent part.