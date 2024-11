Sénégal: La supermajorité de Faye au Parlement ouvre la voie aux réformes

Le parti Pastef du président sénégalais Bassirou Diomaye Faye obtient la supermajorité des sièges au Parlement, ce qui lui permet de poursuivre ses réformes constitutionnelles et économiques.

Le président Faye a pour objectif de stabiliser les finances du Sénégal, de stimuler la création d'emplois et de lutter contre le chômage des jeunes grâce aux ressources pétrolières et gazières.

En se concentrant sur la réduction du déficit budgétaire et l'adoption du budget 2024, le président Faye prévoit des mesures d'application de la législation fiscale et des audits pour mobiliser les recettes nationales.

Le parti Pastef du président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a remporté 130 des 165 sièges parlementaires lors des élections du 17 novembre, obtenant ainsi la supermajorité nécessaire pour faire avancer son programme de réformes. Alors qu'il ne détenait auparavant que 29 sièges, la domination du parti permet à M. Faye, 44 ans, de poursuivre les amendements constitutionnels et les réformes économiques visant à stabiliser les finances du Sénégal et à stimuler la création d'emplois.

M. Faye, le plus jeune dirigeant élu d'Afrique, a remporté la présidence en mars en s'engageant à lutter contre le chômage des jeunes et à accroître les bénéfices que l'État tire des ressources pétrolières et gazières. Son gouvernement aura pour priorité de réduire le déficit budgétaire du Sénégal, qui représente actuellement plus de 10 % du PIB, et d'adopter le budget 2024. Les analystes prévoient une application plus stricte de la législation fiscale et des audits dans le cadre des efforts de mobilisation des recettes nationales.

Les résultats des élections ont stimulé les euro-obligations du Sénégal, bien qu'elles se soient légèrement détendues jeudi. La coalition de l'ancien président Macky Sall a obtenu 16 sièges, marquant un changement dans le pouvoir législatif. M. Faye prévoit également de renégocier les accords sur le pétrole, le gaz et la pêche afin de maximiser les bénéfices de l'État et de répondre aux pressions migratoires, de nombreux jeunes Sénégalais étant à la recherche d'opportunités à l'étranger.

Points clés à retenir

La majorité législative de M. Faye consolide son contrôle sur le programme de réforme du Sénégal, en favorisant la confiance des investisseurs et en permettant l'assainissement des finances publiques. L'accent mis par le gouvernement sur la restructuration économique, une réglementation fiscale plus stricte et la renégociation des contrats d'exploitation des ressources naturelles indique une évolution vers un plus grand contrôle de l'État sur les richesses naturelles.

L'équilibre entre la discipline budgétaire et la création d'emplois sera essentiel pour répondre aux attentes du public et maintenir la stabilité politique, car la jeune population du Sénégal exige des opportunités économiques tangibles.