Gambie: Les agriculteurs se réjouissent des subventions de contrepartie de 42 millions de dalasis du projet GIRAV

Les agriculteurs de la Région de North Bank (NBR) se réjouissent du fait que la somme impressionnante de 42.088.000 dalasis a été distribué lundi à 107 agriculteurs de la région dans le cadre du projet de Développement d'une Chaîne de Valeur Agricole Inclusive et Résiliente en Gambie (GIRAV), financé par la Banque Mondiale.

Cette initiative, selon les responsables, vise à soutenir les agriculteurs à augmenter leur production. Les agriculteurs bénéficiaires sont, entre autres, des horticulteurs, des aviculteurs, des producteurs de noix de cajou, des riziculteurs et des producteurs de millet.

Le projet GIRAV du Ministère de l'Agriculture, ont ajouté les responsables, finance à 80 % les sous-projets des bénéficiaires, tandis que les agriculteurs eux-mêmes paient les 20 % restants à titre de contribution de contrepartie.

Le premier jour de la tournée du président à la rencontre du peuple dans le village de Bantanding Wolof dans le district de Jokadou, NBR, 51 agriculteurs ont bénéficié des subventions du GIRAV à hauteur de 21.647.000 dalasis. Il s'agit de 14 agriculteurs du Bas-Nuimi, 29 agriculteurs du Haut-Nuimi et 8 agriculteurs du district de Jokadou.

Lors d'une réunion conjointe tenue au village de Kerr Ardo dans le Badibou central, des sommes d'un montant total de 15.771.000 dalasis ont egalement été distribués à 43 agriculteurs, dont 26 agriculteurs du Bas Badibou et 17 du Badibou central, dans le cadre du projet GIRAV.

Dans la même veine, 13 agriculteurs individuels ont bénéficié des subventions de contrepartie du projet GIRAV à hauteur de 4.670.000 dalasis, dont neuf du Haut Badibou et quatre autres agriculteurs du district de Saba Sanjal.

Le ministre Demba Sabally, qui s'exprimait lors de diverses réunions, a souligné l'engagement du gouvernement à soutenir les agriculteurs gambiens dans leurs efforts visant l'augmentation de leurs productions et à surmonter certaines de leurs difficultés.

Le gouvernement, a-t-il poursuivi, a soutenu au fil des ans les agriculteurs de la région en leur fournissant gratuitement des semences et des engrais, entre autres. Il a ajouté que 350 sacs d'engrais ont été distribués aux agriculteurs de la région, et ce, dans le but de rehausser la production et la productivité.

Le ministre Sabally a également assuré que de nombreux jardins de la région seront soutenus et transformés par le projet Roots.

Répondant aux inquiétudes exprimées par les agriculteurs concernant la faible récolte d'arachides prévue, il a déclaré : « Le ministère est informé de la situation et nous enquêtons actuellement sur la question. Toutefois, je peux vous assurer que le gouvernement dirigé par le président Barrow est tout à fait disposé à améliorer le bien-être des agriculteurs gambiens. »

Comme lors des réunions précédentes, les agriculteurs et les chefs traditionnels ont mis l'accent sur certains des problèmes qui les touchent, notamment le faible rendement des arachides, le manque de médicaments dans certains établissements de santé, la pénurie d'eau et la nécessité de construire des routes dans leur région.

Ils ont également salué le gouvernement pour certains des projets mis en place dans leurs villages, tels que l'approvisionnement en électricité, les projets agricoles et les constructions de routes en cours dans la Région de North Bank (NBR), entre autres.

Les habitants de la région ont également assuré leur soutien indéfectible au gouvernement et au président Barrow, tout en lui assurant une victoire écrasante lors de l'élection présidentielle de 2026.

« Nous tenons à remercier le président pour le soutien qu'il apporte aux agriculteurs par l'intermédiaire du Ministère de l'Agriculture, car cela n'était jamais arrivé auparavant. Nous nous attendons à une récolte exceptionnelle cette année dans le domaine du millet et du riz. Cependant, le rendement de l'arachide est extrêmement faible ». a déclaré Foday Drammeh, un résident de Kerewan.

Sankung Drammeh, député du Bas-Badibou, a remercié le président pour sa visite. Il a également demandé au président de les aider à construire la route reliant Njawara et Kerr Pateh, puis Minteh Kunda, affirmant que la route est en mauvais état.

Lors de la réunion de Kerr Ardo, le président Barrow a déclaré que son administration continuerait à soutenir les agriculteurs du pays.

Il a exhorté les agriculteurs gambiens à vendre leurs arachides au gouvernement afin de permettre à ce dernier de continuer à subventionner les arachides et les engrais.

Réunion de Njayen Sanjal

Après la réunion de Kerr Ardo, le dirigeant gambien a également visité les projets de construction de routes en cours dans la région. Une fois achevée, la route devrait stimuler l'économie de la région, améliorer l'accès à l'éducation et aux services de santé et relier les communautés de la région.

Lors de la réunion de Njayen Sanjal, le président Barrow a annoncé que son gouvernement prévoit la livraison de 180 tracteurs, et ce, en vue de stimuler la productivité agricole dans le pays. Le gouvernement, a-t-il poursuivi, paiera 25 % pour les tracteurs, les 25 % restants seront payés par les agriculteurs et le solde sera payé par les agriculteurs dans quatre ans.

Son gouvernement, a ajouté le président Barrow, soutient également des milliers d'étudiants universitaires à travers l'octroi de bourses d'études et en construisant de nombreuses écoles d'enseignement et de formation techniques et professionnels, et ce, afin que les jeunes de la région acquièrent diverses compétences.

Le ministre des Ressources Foncières, Mr Hamat N.K. Bah, a exhorté les chefs de district et les alkalolu de la région à toujours statuer de manière équitable et transparente en vue du maintien de la paix et de la stabilité dans la région.

