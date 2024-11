Nigeria: Les deux tiers des ménages nigérians sont confrontés à la faim en raison de la flambée des prix

Les ménages nigérians seront confrontés à une augmentation de la faim à 62,4 % en 2023, contre 37 % en 2019, en raison de la hausse des prix des denrées alimentaires et des réformes économiques menées par le président Bola Tinubu.

L'inflation alimentaire a culminé à 41 %, tandis que le retard de croissance chez les enfants a atteint 25 %, ce qui met en évidence l'impact de l'inflation et de la suppression des subventions sur la sécurité alimentaire.

Les réformes économiques du Nigeria bénéficient d'un soutien international mais exacerbent les difficultés immédiates, soulignant la nécessité d'équilibrer la restructuration fiscale et l'impact social sur les populations vulnérables.

Près de 62,4% des ménages nigérians ont connu la faim en 2023, contre 37% en 2019, alors que la hausse des coûts alimentaires pèse sur les budgets familiaux, selon un rapport du Bureau national des statistiques. L'enquête a révélé que 12,3% des ménages ont vu au moins un de leurs membres passer une journée entière sans manger. L'inflation des denrées alimentaires a atteint 41 % en juin, son niveau le plus élevé depuis près de trente ans.

Les réformes économiques du président Bola Tinubu, notamment la suppression des restrictions monétaires et des subventions aux carburants et à l'électricité, ont exacerbé la crise. Elles ont entraîné une dépréciation de 72 % du naira et fait grimper l'inflation à 33,9 % en octobre.

Bien que saluées par les investisseurs internationaux, ces mesures ont plus que doublé les prix du carburant et de l'électricité, ce qui a déclenché des manifestations en août. Les retards de croissance chez les enfants sont en augmentation, 25 % d'entre eux étant considérés comme présentant une insuffisance pondérale, contre 19 % en 2019. Le coût moyen d'une alimentation saine a augmenté de 30 % entre mai et septembre.

Points clés à retenir

Les réformes économiques du Nigeria, tout en s'attaquant aux défis budgétaires à long terme, intensifient les difficultés immédiates des citoyens, notamment en matière de sécurité alimentaire. La faim s'aggrave car les familles sont confrontées à la flambée des prix des denrées alimentaires, due à la dépréciation de la monnaie et à la suppression des subventions.

Bien que les réformes aient bénéficié d'un soutien international, elles soulignent l'équilibre délicat entre la restructuration fiscale et l'impact social sur les populations vulnérables. Il est essentiel de s'attaquer aux conséquences de l'inflation sur l'accès aux denrées alimentaires et la nutrition des enfants pour atténuer les retombées socio-économiques plus larges.