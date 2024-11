Afrique: Xi Jinping en visite au Maroc, alors que la Chine étend sa présence dans ce pays africain

Le président chinois Xi Jinping se rend au Maroc, soulignant l'engagement de la Chine à renforcer les liens avec l'Afrique après le sommet du G20.

L'influence économique de la Chine au Maroc s'accroît avec un investissement de 288 millions de dollars dans une nouvelle usine de matériaux énergétiques.

Le Maroc s'associe à la Chine pour établir sa première gigafactory de batteries électriques, renforçant ainsi sa position dans la chaîne d'approvisionnement européenne de la Chine.

Le président chinois Xi Jinping a effectué une visite inopinée au Maroc à son retour du sommet du G20 au Brésil, marquant ainsi l'engagement de Pékin à renforcer ses liens avec l'Afrique. M. Xi a été accueilli à Casablanca par le prince héritier Moulay El Hassan et le Premier ministre Aziz Akhannouch. Les médias d'État marocains ont souligné que la visite était axée sur le renforcement du partenariat stratégique entre les deux pays.

La Chine a étendu son empreinte économique au Maroc, en tirant parti des accords commerciaux conclus avec les États-Unis et l'Union européenne. Cette année, Zhejiang Hailiang Co. a annoncé un investissement de 288 millions de dollars pour la construction d'une usine produisant des matériaux pour les nouvelles énergies, notamment des feuilles pour batteries au lithium.

Le Maroc s'apprête également à accueillir sa première gigafactory de batteries électriques à Kénitra, grâce à un partenariat entre La Caisse de Dépôt et de Gestion et Gotion High-Tech Co. L'usine produira des cellules et des packs de batteries lithium-ion, renforçant ainsi le rôle du Maroc dans la chaîne d'approvisionnement de la Chine pour les marchés européens et s'alignant sur la volonté plus large de Pékin de renforcer ses liens avec les pays en développement.

Points clés à retenir

La visite de Xi Jinping souligne l'utilisation stratégique par la Chine de partenariats économiques et industriels pour renforcer ses liens avec l'Afrique. Le rôle du Maroc en tant que plaque tournante pour les matériaux d'énergie renouvelable et la production de batteries s'aligne sur les ambitions mondiales de la Chine, en tirant parti de l'accès du Maroc aux marchés européens et américains.

Cette collaboration souligne également la volonté de Pékin de contrebalancer l'ordre mondial dirigé par les États-Unis en renforçant les partenariats avec les principales nations en développement. Les investissements dans l'infrastructure énergétique et la fabrication pourraient avoir un impact significatif sur la croissance industrielle du Maroc et sur sa position dans les chaînes d'approvisionnement mondiales.