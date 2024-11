Maroc: Ouverture à Marrakech du 5è Africa Lions Forum

Marrakech — Les travaux de la 5ème édition du Forum africain du Lions Clubs International ont débuté, jeudi à Marrakech, avec la participation de plus de 500 membres africains de cette association internationale, issus de plus de 30 pays du continent.

Organisé en partenariat notamment avec l'Agence marocaine de coopération internationale (AMCI) et le Conseil régional de Marrakech-Safi, ce Forum vise à renforcer les liens entre les membres africains de cette association internationale, à promouvoir la collaboration et à partager les meilleures pratiques en matière de service communautaire.

Intervenant à l'ouverture de ce forum, le président international du Lions Clubs international, Fabrício Oliveira, a souligné que la participation à ce rassemblement au Maroc témoigne de "l'engagement collectif" du club envers l'Afrique et met en avant l'adhésion des jeunes générations aux initiatives portées par cette organisation.

Cet événement, a-t-il poursuivi, met l'accent sur l'importance de la coopération régionale et de l'engagement bénévole pour relever les défis auxquels sont confrontées les communautés en Afrique, expliquant que tous les membres participants espèrent que les discussions et les initiatives lancées lors de ce forum auront un impact significatif et durable sur le terrain.

Pour sa part, Patti Hill, présidente de la Fondation du Lions Clubs International, a relevé que cet événement constitue une opportunité unique pour renforcer les liens entre les membres et explorer de nouveaux moyens à même de répondre aux défis humanitaires, notant que l'Afrique est au coeur des efforts de cette association internationale.

Dans ce cadre, elle a noté que la place de cette association ne cesse de se renforcer sur le continent africain, rappelant que le premier club Lions en Afrique a été créé en 1950.

"Le mouvement a aujourd'hui évolué dans toutes les zones de l'Afrique et les membres de l'association dans ce continent servent leurs communautés et leurs pays, en les soutenant de toutes les manières possibles", a-t-elle ajouté.

Lors d'une conférence de presse tenue en marge de ce forum, Manoj Shah, 3è vice-président de cette association internationale, a souligné que les différentes actions humanitaires de Lions Clubs International ont eu un impact significatif sur les communautés en Afrique.

"Le Lions Clubs International a participé à plusieurs projets significatifs dans de nombreux pays africains", a-t-il dit.

M. Manoj a, à cette occasion, passé en revue certains programmes phares de Lions Clubs international en Afrique, dont "SightFirst", qui vise à lutter contre la cécité évitable et à aider les personnes atteintes de déficience visuelle, et "Sight for Kids", un programme de dépistage visuel ciblant les enfants dans plusieurs pays africains, indiquant que cette association internationale a construit 14 "Lions SightFirst Eye Hospital" dans de nombreux pays du continent.

Cette association a réussi à développer des partenariats solides avec les autorités locales notamment les ministères de la Santé, le secteur privé et des partenaires locaux, a-t-il enchaîné, mettant en avant la dynamique des membres marocains de Lions Clubs international.

Dans une déclaration à la MAP, Raja Bourhim, Gouverneure du District 416-Maroc a indiqué que ce forum vise à renforcer les liens entre les membres africains de Lions Clubs international, à promouvoir des initiatives humanitaires à grand impact à travers le continent et à consolider les liens et échanges pour un avenir meilleur en Afrique.

"C'est une opportunité pour les Lions africains de se réunir et de s'engager ensemble en faveur d'actions humanitaires qui transformeront leur communauté et notre continent", a-t-elle dit.

A noter que la 5è édition du Forum africain du Lions Clubs International met l'accent sur la formation continue, permettant aux membres de parfaire leurs compétences, d'acquérir de nouvelles connaissances et de rester informés des objectifs clés fixés par le Lions Clubs International.