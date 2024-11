Maroc: Le CNDH inaugure à Casablanca sa 1ère session de dialogue avec les jeunes leaders

Casablanca — Le Conseil National des Droits de l'Homme (CNDH) a inauguré jeudi à Casablanca la 1ère session du dialogue avec les jeunes leaders, initié en partenariat avec le Bureau régional du Haut Commissariat des Nations Unies aux Droits de l'Homme pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord.

Ce dialogue de deux jours, placé sous le thème "Le rôle des jeunes dans le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord en faveur de la défense des droits économiques, sociaux et culturels", vise à mettre le doigt sur les défis posés ainsi que les priorités liées à la promotion de ces droits tout en se proposant d'aider les jeunes à mieux maîtriser les mécanismes de défense sur les plans national et international. Objectif : renforcer leur contribution efficiente au développement durable.

Dans une intervention à l'ouverture des travaux, le secrétaire général du CNDH, Mounir Bensaleh, a mis d'emblée en avant l'importance cruciale du plaidoyer en faveur des droits de l'Homme pour favoriser un accès équitable aux besoins élémentaires comme l'éducation, la santé, le logement ou encore la participation culturelle, notant que les jeunes, acteurs de changement, peuvent assumer un rôle majeur sur ce registre.

Et d'ajouter que cela passe à travers, entre autres, l'éducation et la sensibilisation au sujet notamment de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ou encore les constitutions nationales, outre l'organisation de forums ainsi que l'utilisation des réseaux sociaux pour le partage des informations et des success stories.

Il a assuré, à ce propos, que le CNDH veille à favoriser la participation des jeunes et à renforcer leur rôle dans la défense des droits de l'Homme et ce, à travers l'organisation de sessions de formation au profit des jeunes ainsi que leur participation aux conférences internationales, outre la signature de conventions avec de nombreuses associations de jeunes.

Pour sa part, le représentant du Haut Commissariat des Nations Unies aux Droits de l'Homme pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, Mazen Chakoura, a souligné l'importance de ce dialogue nécessaire, à ses yeux, pour mieux connaître les attentes des jeunes dans le domaine des droits économiques, sociaux et culturels.

Dans une déclaration à la MAP, il a indiqué que le but est d'associer les jeunes dans la réalisation des Objectifs de développement durable des Nations Unies.

Cette première session de dialogue a mis en présence 30 participants sensibles aux droits économiques, sociaux et culturels et représentant, outre le Maroc, de nombreux pays arabes, réunis pour partager les bonnes pratiques. Lesquels participants ont été sélectionnés selon des critères respectant notamment la représentativité géographique et la parité.