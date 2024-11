Maroc: La transformation digitale, un des grands défis actuels de la profession d'avocat (M. Ouahbi)

Marrakech — La profession d'avocat fait face aujourd'hui à de nombreux défis, dont le plus important consiste à s'engager dans la transformation digitale et à suivre le rythme des évolutions et du développement des technologies de communication modernes, a affirmé, jeudi à Marrakech, le ministre de la Justice, Abdellatif Ouahbi.

Intervenant à l'ouverture de la première session du Bureau permanent de l'Union des avocats arabes au titre de 2024, organisée pendant deux jours sous le thème "la Palestine, la lutte et le défi, la cause de tous les Arabes et la défense d'une profession d'avocat indépendante, un devoir professionnel", M. Ouahbi a souligné le rôle central de l'avocat en tant que "l'un des piliers de la justice et du respect de la loi, et en tant que professionnel tenu de faire face aux violations, et de se positionner en permanence du côté de la vérité, du droit et de la justice".

Dans ce cadre, il a noté que la profession d'avocat est confrontée dans le monde arabe à une forte concurrence, soulignant la nécessité d'œuvrer à qualifier les avocats arabes afin d'être à la hauteur de ce défi.

Le ministre a, dans ce contexte, relevé que l'amélioration constante de cette profession nécessite la qualification, la communication et la régularité dans la formation continue et spécialisée, l'échange d'expertise et d'expériences et l'adoption de la technologie et des moyens de communication modernes, soulignant la nécessité de renforcer le rôle central de l'Ordre des avocats et sa structure interne, accompagner les évolutions et les développements internationaux et relever les défis, dont le progrès technologique et l'intelligence artificielle.

M. Ouahbi a, par ailleurs, fait remarquer que la justice, avec toutes ses composantes, joue désormais un rôle important dans l'édification de la démocratie, relevant que "le corps judiciaire représente le garant de la stabilité et de la sécurité sociale et un pilier de toute croissance et prospérité économique".

De son côté, le secrétaire général de l'Union des avocats arabes, Benaissa Mekkaoui, a souligné que "la profession d'avocat est libre et indépendante, et participe avec l'autorité judiciaire à l'instauration de la justice et de l'État de droit, dans le cadre des contrôles légaux".

Il a, d'autre part, fait noter que cette réunion se concentrera sur la discussion de la situation et conditions actuelles de la profession de l'avocat dans le monde arabe afin d'aboutir à des recommandations qui serviront à la fois la profession et les justiciables.

Le président de l'Union des avocats arabes, Abdel Halim Allam, a pour sa part, mis l'accent sur la nécessité de soutenir l'Union afin d'avancer vers une action arabe commune et d'anticiper l'avenir avec une vision nouvelle et contemporaine.

Le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Marrakech et Ouarzazate et président de cette édition, Souleiman Lamrani, a pour sa part, indiqué que la tenue de cette réunion dans la cité Ocre constitue un signal fort de la stabilité politique, de la croissance et du développement social, économique et culturel dont jouit le Royaume.

Il a, d'autre part, souligné que le Maroc, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, place la cause palestinienne au même rang que la question de l'intégrité territoriale du Royaume, expliquant que cet engagement se traduit par un soutien diplomatique et financier permanent au peuple palestinien, et par l'aide humanitaire de toutes sortes à la bande de Gaza, et en œuvrant pour renforcer la résilience des habitants d'Al Qods face aux défis actuels.

De son côté, le président de l'Association des barreaux du Maroc, Houssein Zayani, a appelé tous les Ordres d'avocats arabes à activer les mécanismes de coopération et à valoriser la profession dans le monde arabe.

Et de relever que la protection de la place éminente de l'avocat nécessite une action commune à même de favoriser un environnement juridique garantissant l'indépendance de la profession et soutenant les avocats dans l'exercice de leurs missions.

Cette réunion abordera notamment les différentes législations liées à la profession d'avocat dans le monde arabe, tout en se concentrant sur l'étude d'un projet d'organisation de formation professionnelle au niveau des Ordres membres de l'Union.