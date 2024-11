Congo-Kinshasa: 1ère édition du concours 'Black History Month' - L'Ambassadrice britannique honore 15 artistes congolais pour leurs œuvres passionnantes

15 jeunes artistes congolais finalistes de la première édition du concours d'art intitulé "Black History Month" (Mois de l'Histoire des Noirs) ont été honorés par l'Ambassade du Royaume-Uni en République Démocratique du Congo au cours d'une réception organisée à la résidence de l'Ambassadrice à Kinshasa, a-t-on appris d'un communiqué.

« C'est un grand honneur pour moi d'accueillir les 15 artistes incroyablement talentueux qui ont participé à notre concours artistique dans le cadre du Mois de l'Histoire des Noirs célébré au mois d'octobre. Il est impossible de parler de la culture et de l'histoire africaine sans rendre hommage à la République Démocratique du Congo. La RDC, un pays au patrimoine immense, est une source de fierté pour l'Afrique et pour le monde entier », a déclaré Alyson King, Ambassadrice du Royaume-Uni dans le communiqué publié par le service de communication de l'Ambassade Britannique à Kinshasa.

Et d'ajouter : «Nous sommes fiers de soutenir ces talents exceptionnels et de contribuer à leur visibilité. L'art est un puissant vecteur de dialogue et de compréhension mutuelle, et nous sommes heureux de pouvoir offrir une plateforme à ces jeunes créateurs. L'Ambassade du Royaume-Uni reste déterminée à soutenir les talents locaux et la jeunesse en célébrant l'héritage artistique et culturel de la RDC».

Des certificats d'honneur ainsi que des prix ont été décernés à tous les 15 artistes par l'Ambassadrice britannique au cours de cette cérémonie. «Trois premiers gagnants ont reçu chacun un prix d'encouragement pour son oeuvre. Chaque gagnant a reçu une plaque commémorative ainsi qu'un prix », a-t-on lu dans le document de l'Ambassade.

Et de préciser que : « le 1er prix a été attribué à Tanzay Moke Jeancy, artiste peintre, pour son oeuvre intitulée La Sinuosité de la Vie Humaine". Le 2ème prix est revenu au peintre Miekutima Enoch pour son oeuvre intitulée "Amour et Nature" et le 3ème prix à Mbafumoya Antalya-Jaél, photographe, pour son oeuvre qui fait partie de sa photo-série intitulée "Halisi" (Authentique) ».

« Leurs oeuvres seront exposées de manière permanente à l'Ambassade du Royaume-Uni, une initiative visant à valoriser l'art local dans un cadre diplomatique », a révélé le communiqué.

Initiative pour l'émancipation des jeunes talents

Signalons que la cérémonie a connu la présence de la Ministre congolaise de la Jeunesse, Noella Ayeganagato ainsi que du directeur de l'Académie des Beaux-arts de Kinshasa, le Professeur Henri Kalama. Les deux autorités ont encouragé cette initiative artistique dont l'idéal est de promouvoir la culture congolaise à travers l'art et l'émancipation des jeunes talents.

II sied de noter que ce concours d'art a été initié dans le cadre des activités de l'ambassade pour marquer le Mois de l'Histoire des Noirs (Black History Month en anglais). Un mois de réflexion, de commémoration et de célébration des contributions des communautés noires à l'échelle mondiale. Pour cette année, le thème de Black History Month était "changement de narratif". Les jeunes artistes de 18 -35 ans ont été invités à soumettre des œuvres qui mettent en lumière des aspects positifs de la culture, de l'histoire, et de la société congolaise.

Pour la 1ère édition du concours, l'Ambassade britannique a reçu plus de 130 soumissions d'artistes passionnés dont 15 candidatures ont été retenues pour la phase finale. Leurs créations ont été exposées au cours de ladite réception. Cette exposition variée a mis en lumière des œuvres allant de la peinture à la sculpture, en passant par la photographie. Les œuvres représentaient divers aspects de la culture, l'histoire et la société congolaise.

A travers cette initiative, le Royaume-Uni vise à promouvoir le talent des jeunes, tout en soulignant l'importance des échanges culturels et la pertinence de donner des plateformes aux acteurs culturels.