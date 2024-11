Maroc: L'ADA active sur plusieurs fronts lors de la COP 29

Casablanca — L'Agence pour le Développement Agricole (ADA) a participé activement à la COP 29, qui se tient à Bakou, en Azerbaïdjan, du 11 au 22 novembre 2024.

Organisé sous l'égide de l'Organisation des Nations Unies, cet événement mondial constitue une opportunité stratégique pour l'ADA pour réaffirmer son rôle en tant qu'entité nationale accréditée auprès du Fonds Vert pour le Climat (FVC) et le Fonds d'Adaptation (FA), et d'être aussi au coeur des discussions et des initiatives visant à promouvoir une agriculture durable et résiliente face aux défis croissants du changement climatique, indique un communiqué de l'Agence.

Dans le cadre des activités parallèles de la COP 29, l'ADA a organisé deux Side Events d'envergure, fait savoir le communiqué, notant que le premier, marqué par la participation de l'Ambassadeur Nafo Seyni, co-président du Conseil du Fonds Vert pour le Climat (FVC), de la société civile marocaine et africaine ainsi que l'institut Hassan II pour la Protection de l'Environnement, portait sur le thème "Les dons de préparation Readiness : Un outil de renforcement des capacités des entités accréditées pour accéder à la finance climat".

Ce Side Event a permis de souligner l'importance des dons Readiness pour renforcer les capacités institutionnelles, essentielles à l'obtention de financements climatiques afin de soutenir des initiatives pour une agriculture intégrée, durable et résiliente, répondant aux défis posés par le changement climatique.

Le second, intitulé "L'accès direct à la Finance Climat pour le renforcement de la résilience des écosystèmes vulnérables : cas du projet d'Adaptation au Changement Climatique dans les Zones Oasiennes (PACCZO)", a rassemblé un panel varié de participants, parmi lesquels, le Fonds d'Adaptation, l'Autorité Nationale Désignée (Département du Développement Durable), le Ministère de l'Aménagement du Territoire National, de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Politique de la Ville, ainsi que l'Association Initiatives Climat. La présence de représentants de plusieurs pays, notamment africains, a enrichi les échanges.

Aussi, l'ADA a participé à plusieurs événements dont le Side Event co-organisé par le Centre international de recherche agricole dans les zones arides (ICARDA) et l'Institut national de la recherche agronomique (INRA), sous le thème "Adoption rapide des pratiques agricoles résilientes dans le cadre de la Stratégie Génération Green 2020-2030 au Maroc : Défis et opportunités", où l'Agence a mis l'accent sur les efforts déployés par le Département de l'Agriculture pour accélérer l'adoption du semis direct à l'échelle nationale dans l'objectif d'atteindre 1 million d'ha en 2030.

Également, l'Agence a pris part au Side Event organisé par le Groupe de la Banque Africaine de Développement (BAD) et lors duquel, elle a mis en avant son rôle en tant qu'entité accréditée pour l'accès direct à la Finance Climat afin de renforcer l'adaptation de l'agriculture, l'optimisation et le renforcement des capacités de la gestion des ressources en eau et la réduction des émissions.

La COP 29 a également offert à l'ADA l'opportunité de renforcer ses relations internationales et d'explorer de nouvelles collaborations avec le Fonds d'Adaptation, l'Institut de la Francophonie pour le Développement Durable ainsi que le Small Grants Program (GEF).