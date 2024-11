Congo-Kinshasa: Luanda - Ferré Gola s'apprête à se produire dans l'une des grandes esplanades d'Afrique

Après la clôture de la 10ème édition ré-autorisée du Festival Amani, dimanche 17 novembre dernier au village Ihusi à Goma dans la province du Nord-Kivu, le célèbre chanteur congolais, Ferré Gola et son groupe musical Jet 7 vont se produire, le samedi 30 novembre prochain au Complexo da Cidadela Desportiva, à Luanda en Angola. Il s'agit d'un concert populaire dont l'accès est prévu dès 10 heures.

Celui qu'on appelle affectueusement "Le Padre" avait initialement prévu de se produire à la Baia de Luanda avant de voir ce concert annulé pour des raisons non encore élucidées. Cependant, le chanteur congolais s'emploie pour gagner le pari de cette esplanade qui peut accueillir jusqu'à 40.000 spectateurs. Cette nouvelle est un choix qui prouve le souci et la considération que « Jésus de nuance » a pour ses fans congolais vivant en Angola et aux Angolais. Il promet de proposer un show à la hauteur de ses grandes ambitions.

Pour rappel, la légende de la rumba congolaise venait de subir un coup dur sur la tenue de son concert prévu le 26 avril 2025 à Paris la Défense Arena remplacé par un match de rugby entre le Racing 92 et le Stade Français. Cette information juste après la billetterie relative à cet événement ait été suspendue depuis 4 jours sur le site officiel de la salle sans aucune explication de la part des organisateurs. Entretemps, aucune communication n'a été faite du côté de l'artiste pour expliquer le motif de cette annulation de ce concert prévu l'année prochaine. Avec le remplacement de son spectacle par un match, Ferré Gola devra désormais trouver d'autres opportunités pour se produire à Paris et convaincre son public.

Mais, pour certaines sources, l'une des raisons principales de ce changement de programme est due à la faible vente de billets.

L'ancien sociétaire de Wenge Musica Maison Mère et du Quartier Latin international est déterminé à rentrer dans l'histoire de la plus grande salle fermée d'Europe. Il deviendra le deuxième chanteur congolais à jouer dans cette salle mythique de 40.000 place, et le 5ème africain, après Burnaboy, Wizkid, Fally Ipupa et Sidiki Diabaté.