Maroc: Côte d'Ivoire - Participation remarquable du pays au 8è Forum International et Salon Africain des Transports

Abidjan — Les travaux de la huitième édition du Forum International et Salon Africain des Transports (FISAT) ont démarré, jeudi dans la capitale économique ivoirienne, Abidjan, avec la participation de délégations de plusieurs pays, dont le Maroc.

Le Royaume est représenté à cet événement (21 au 23 novembre) par une forte délégation composée notamment de l'ambassadeur du Maroc en Côte d'Ivoire, Abdelmalek Kettani, du Directeur de la Stratégie, du Pilotage et de la Coordination des transports au ministère du Transport et de la Logistique (MTL), Adil Bahi, ainsi que des représentants de l'Agence Nationale de la Sécurité Routière, de l'Agence Marocaine de Développement de la Logistique (AMDL) et de la Société Nationale des Transports et de la Logistique (SNTL).

Outre la participation de responsables marocains à une série de conférences, de panels et d'ateliers programmés dans le Cadre du FISAT, événement placé sous le thème « Transports, logistiques et infrastructures : L'usager au cœur des politiques et stratégies», il a été procédé pour la circonstance, à l'aménagement d'un grand Stand où sont représentés différents organismes en charge des secteurs du transport et de la logistique, à savoir : La NARSA, l'AMDL, la SNTL et l'Office National des Chemins de Fer (ONCF).

Au sein de ce Stand, la NARSA a consacré un espace amplement dédié à la mise en lumière des grands axes ainsi que l'importance stratégique de la Conférence de grande envergure sur la Sécurité routière, prévue en février 2025 à Marrakech.

Le FISAT connait aussi la participation de Marsa Maroc à travers l'aménagement dans son espace d'exposition, d'un stand dédié à faire connaitre les missions de cet organisme stratégique et sa contribution et rôle majeur dans le développement et la modernisation de la plateforme portuaire au Maroc.

Intervenant à cette occasion, le ministre délégué ivoirien auprès du ministre des Transports, chargé des affaires maritimes, Serey Doh Célestin, représentant le Premier ministre, a appelé les acteurs du transport à l'action, notant que leur expertise, créativité et engagements sont indispensables pour construire un système de transport qui soit « efficace », « durable » et l'écoute des citoyens car, le développement des infrastructures et des services de transports dépendant de « notre capacité à collaborer et à innover ».

Ce forum, a-t-il relevé, « représente donc une plateforme essentielle pour redéfinir nos approches et faire en sorte que les politiques du transport soient non seulement adaptées aux besoins des utilisateurs, mais aussi des éléments catalyseurs de développement économique et social », explique Doh Célestin.

Sur un autre registre, il a plaidé en faveur de l'investissement dans des infrastructures modernes, tout en favorisant l'intégration des technologies numériques et la garantie de la sécurité et la durabilité des services.

De son côté, le Commissaire chargé des infrastructures, de l'énergie et de la digitalisation au sein de la Commission de la Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), Sediko Douka, a indiqué que le transport joue un rôle essentiel pour relier les populations et faciliter l'intégration, déplorant le fait que l'intégration de l'Afrique demeure freinée par le déficit d'infrastructures dont le transport.

Mme Magnatié Bamba, Commissaire générale du FISAT, a rappelé que les sept éditions passées ont été l'occasion de porter des plaidoyers auprès des gouvernants, des commissions économiques de l'Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA) et de la CEDEAO pour parler de transport, échanger sur des thématiques d'actualité, notant que le programme de cette édition est riche en activités.

Rehaussée par la participation de quelque 1.000 professionnels, outre 10.000 participants en présentiel et en distanciel, selon les organisateurs, le FISAT constitue un grand carrefour de rencontres, d'échanges et de partage entre les professionnels des secteurs du transport, de la logistique et des secteurs annexes.

Il s'agit d'une occasion idoine pour engager une réflexion profonde sur les conditions et questions de mise en adéquation des systèmes de transports et des infrastructures au service du développement des pays africains, tout en contribuant à l'essor du transport, de la logistique et des infrastructures en Afrique et à favoriser une véritable intégration sous régionale de ces secteurs.

Le FISAT se veut également une plateforme par excellence de valorisation et de promotion des transports, de la logistique et des infrastructures économiques, avec au menu un forum de discussion internationale, une grande exposition commerciale, des séances de démonstrations sur la mobilité électrique, outre une série de rencontres B to B.

Ce conclave se fixe pour objectifs majeurs, entre autres, de favoriser l'émergence d'une coopération accrue entre les Etats, de promouvoir des transports plus innovants et plus propres pour accompagner et développer l'Afrique, et d'attirer les investisseurs étrangers dans le Continent.