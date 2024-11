Tunisie: Lutte contre la spéculation - Le ministère du Commerce renforce les mesures de contrôle

Le ministre du Commerce et du Développement des Exportations, Samir Obeid, a présidé une réunion stratégique avec les directeurs généraux du ministère, les directeurs régionaux et les autorités sécuritaires, dans le but de renforcer les efforts de contrôle des prix et de lutter contre la spéculation.

Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de l'application des recommandations du Président de la République, appelant à une vigilance constante pour éradiquer les dérives économiques tout au long de l'année.

Lors de cette réunion, le ministre a salué les progrès réalisés grâce aux récentes interventions de contrôle menées dans tout le pays, soulignant les résultats positifs obtenus dans la lutte contre les monopoles et les hausses injustifiées des prix. Il a assuré que ces actions se poursuivront avec une intensité accrue et des mécanismes de travail renforcés, visant à maximiser leur visibilité sur le terrain et à améliorer la situation pour les citoyens.

Obeid a également évoqué la nécessité de renforcer les sanctions, en particulier contre les grands monopoleurs. Il a insisté sur l'importance d'un suivi rigoureux pour détecter les violations majeures qui perturbent l'équilibre du marché. Le ministre a précisé que l'objectif principal reste d'agir rapidement pour corriger les irrégularités tout en favorisant une approche de dialogue avec les parties prenantes, renforçant ainsi la confiance entre les citoyens et les commerçants.

De leur côté, les autorités sécuritaires ont réaffirmé leur engagement à soutenir les opérations de contrôle économique. Le Ministère de l'Intérieur a promis de mobiliser toutes les ressources nécessaires, tant humaines que logistiques, pour aider à démanteler les réseaux parallèles et garantir la fluidité des circuits de distribution.

La réunion a également permis de faire le point sur les mesures prises pour sécuriser l'approvisionnement en produits essentiels comme la viande blanche, le lait et les pommes de terre. En outre, des ajustements seront effectués pour mieux réguler le marché de gros de Bir El Kassaâ, avec un approvisionnement suffisant garanti par l'Office du Commerce de la Tunisie.