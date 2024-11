Tunisie: Un budget limité pour faire face aux défis qui attendent le ministère de la Jeunesse et des Sports

Bien qu'il ait enregistré une légère augmentation de 1.53% par rapport à l'année dernière, le budget affecté au ministère de la Jeunesse et des Sports n'est pas suffisant pour permettre à ce dernier de poursuivre la réalisation des programmes en cours, mobiliser les investissements nécessaires pour les projets prévus, définir les objectifs pour le futur et faire face aux défis qui l'attendent.

Alors que le ministère est chargé de deux programmes importants à savoir la jeunesse et les sports, le budget alloué ne représente que 1.41% de celui de l'Etat a souligné en substance le ministre de la Jeunesse et des Sports au cours de la présentation de sa mission à l'ARP dans le cadre de l'examen du budget du ministère de la Jeunesse et des Sports, sachant que 71.8% du budget du ministère est consacré aux salaires des agents et des fonctionnaires, 6.74% à la gestion des affaires courantes et seulement 11.1% aux investissements qui doivent être mobilisés pour la réalisation des projets et des programmes du ministère dans les domaines de la jeunesse et des différentes sections sportives.