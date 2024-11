Tunisie: CAWTAR - Les femmes atteintes de déficience visuelle et auditive davantage sujettes au harcèlement, à la violence et à la discrimination

Une étude qualitative réalisée par le Centre de la Femme Arabe pour la Formation et la Recherche « CAWTAR » a révélé que les femmes malvoyantes et malentendantes sont victimes de violences, de discrimination et de harcèlement sexuel et rencontrent des difficultés d'accès à l'enseignement et aux services.

Les résultats de cette étude ont été présentés jeudi à Tunis, au cours de la clôture du projet » pour que l'invisible soit visible » portant sur la lutte contre les violences faites aux femmes en situation de handicap auditif et visuel.

Dans ce cadre, la coordinatrice du projet de lutte contre la violence basée sur le genre au centre CAWTAR Hedia Belhaj Youssef a déclaré à la TAP que cette étude qualitative, la première du genre en Tunisie, a permis de dévoiler que les femmes malvoyantes et malentendantes font face aux difficultés d'accès aux services sociaux, de soins et de formation.

Elle a souligné que ces femmes vulnérables sont victimes de plusieurs formes de violences dans l'espace public et privé, mise à part les questions liées aux dépassements dans certains centres spécialisés, notant les difficultés de poursuivre ces structures en justice Il convient de noter que cette étude a été réalisée à l'initiative du centre CAWTAR en partenariat avec le fonds de développement des nations unis en vue de renforcer les mesures visant la lutte contre la violence à l'égard des femmes.

Elle a été lancée en 2022 à travers tous les gouvernorats, en se basant sur les témoignages de femmes et les groupes de discussion » a-t-elle ajouté, relevant que cette étude constitue l'une des composantes du projet « pour que l'invisible soit visible » qui a débuté en juin 2021 et se poursuivra jusqu'à la fin de l'année 2024, dans le but d'assurer une meilleure intégration des femmes victimes de handicaps sensoriels dans les politiques publiques.

La coordinatrice du projet a précisé que le site électronique du centre CAWTAR publiera les informations juridiques nécessaires en Braille, pour répondre aux interrogations des femmes malvoyantes et malentendantes.