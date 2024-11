Congo-Kinshasa: Goma - Les opérateurs économiques de la zone Est réfléchissent sur les défis et opportunités en période de guerre

C'est sous le thème « Promotion des activités économiques dans un contexte d'intégration économique, de guerre et d'insécurité » que s'est ouvert, ce mercredi 20 novembre 2024, à Goma, une table ronde qui réunit les opérateurs économiques venus du Nord Kivu, Sud Kivu, Maniema et Ituri, les acteurs de la société civile et autres personnalités. Durant deux jours soit du mercredi 20 au jeudi 21 novembre 2024, les participants ont discuter sans tabou sur les maux qui font à ce que leurs activités ne fonctionnent pas bien surtout dans la partie Est du pays où la guerre qui a déjà fait 30 ans est un grand défi à relever.

C'est Me David Kamuha, Conseiller Principal aux Finances du Gouverneur Peter Cirimwami, qui a procédé au lancement officiel des assises devant les Présidents provinciaux de la Fédération des Entreprises du Congo (FEC) dans les provinces concernées, le Président National de la FEC, le Secrétaire Général au commerce extérieur.

Dans son speech, le représentant de l'autorité provinciale a précisé malgré la guerre qui se vit dans la partie Est de notre pays, il existe des grandes possibilités pour les opérateurs économiques d'exceller mais aussi d'intégrer la sphère économique dans la région des grands lacs et même ailleurs.

« Les hommes d'affaires ont l'obligation de travailler dur dans la transformation, ce qui sera une plus-value pour notre pays et je vous promets l'accompagnement des autorités provinciales. C'est possible de transformer tous ces obstacles en des grandes opportunités. Nos opérateurs économiques devront aussi bosser avec plus de sérieux sur la qualité des produits et non sur la quantité conformément aux normes internationales. C'est notre devoir en tant qu'autorité d'accompagner les jeunes entrepreneurs en leur facilitant la disponibilité des laboratoires répondant aux normes internationales. Cette table ronde publique -privée a des objectifs pertinents et utiles tout en insistant sur la mise en oeuvre effective des recommandations y assorties », conclut-il.

D'après l'Honorable Singoma Mwanza, Président de la FEC Nord Kivu, il sera question d'échanger sur les défis majeurs que les opérateurs économiques sont heurtés entre autre la fermeture des entreprises, le pillage des marchandises, les incendies pour ne citer que ceux-là et sont les conséquences directes de l'insécurité et qui impactent négativement le bon déroulement des activités des opérateurs économiques.

Il n'a pas mâché ses mots pour dénoncer les actes de barbarie qui remettent à zéro les efforts des entrepreneurs qui font partie des menaces pour les entreprises locales qui ont du mal à faire face à la concurrence des produits étrangers.

Les efforts de l'Honorable Singoma Mwanza ont été salué par l'assistance dans le sens où il se bat avec la dernière énergie pour que les opérateurs économiques et entrepreneurs locaux se sentent à l'aise d'oeuvrer en RDC malgré qu'il y a trop des défis à relever.

Présent à ces assises, Jules Mwilu, SG au Commerce Extérieur et représentant du Ministre Julien Paluku Kahongya, a exprimé sa satisfaction sur sa participation à ces assises et promet de transmettre fidèlement toutes les recommandations afin de trouver gain de cause.

Il sied de signaler que presque tous les participants ont insisté que les provinces du Nord Kivu, Sud Kivu, Maniema et Ituri soient déclarées sinistres à cause de la guerre qui s'y vit et qui ne permet pas aux opérateurs économiques d'aller de l'avant.