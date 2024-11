Sénégal: Desagana Diop coach des lions de basketball - « On a de bons joueurs pour faire le boulot et gagner les trois matchs »

L'équipe nationale du Sénégal sera l'hôte de la fenêtre 2 des éliminatoires de l'Afrobasket masculin «Angola 2025 » prévue du 22 au 24 novembre à Dakar Arena. Après avoir démarré sa préparation ce mardi, le sélectionneur national Ngagne De Sagana Diop a fait le point sur la préparation et décliné l'objectif des Lions qui est de remporter les trois matchs du groupe C et de prendre une sérieuse option avant la dernière fenêtre prévue en février prochain. Dans cet élan, le sélectionneur national estime que malgré quelques joueurs clés, l'équipe du Sénégal dispose de bons joueurs pour faire le job à domicile.

L'équipe du Sénégal est en place pour la fenêtre 2 des éliminatoires de l'AfroBasket « Angola 2025 » que le Sénégal accueille du 22, 23 et 24 novembre. Le Sénégal accueillera dans le groupe C, le Gabon, le Rwanda et le Cameroun. En préparation depuis ce mardi 19 novembre, le sélectionneur Ngagne Desagana Diop a affiché l'ambition de remporter les trois matchs et maximiser ses chances de qualification lors de la fenêtre 2 prévue en février prochain.

« Notre objectif est de finir premier de notre poule. Il y a une autre fenêtre qui va être jouée au mois de février. En ce moment, on se concentre sur notre premier match contre le Rwanda. Il faut gagner ce match. Les joueurs sont concentrés. Il faut que les supporters viennent nous supporter. C'est l'équipe nationale et cela fait longtemps que l'on n'a pas jouer avec notre public. On en a besoin pour gagner les trois matchs », a-t-il relevé hier, en marge de son deuxième jour de regroupement.

« On a quatre jours pour se préparer. En ce moment, on se concentre sur nous. On va commencer ce jeudi (aujourd'hui, Ndlr) avec les séances vidéos. Le premier match contre le Rwanda ne sera pas facile comme tous les autres. Elles ont tous venues pour gagner. Le Cameroun nous a éliminés lors de la finale du tournoi de préqualification olympique. Ils ont une très bonne équipe. Ce ne sera pas facile mais nous seront prêts », a-t-il souligné.

« Beaucoup de joueurs ont joué dimanche et étaient fatigués. On s'est entrainés ce mardi. On a fait une bonne séance d'entrainement. On a eu Jean Jacques Boissy qui amène de l'intensité quand il est avec nous. On a travaillé les systèmes offensifs et défensifs », confié-t-il. Le coach du Sénégal a toutefois relevé de grands absents dans son groupe.

« Certains joueurs ne peuvent pas venir. Il s'agit de Khalifa Diop, Ousmane Ndiaye et Mbaye Ndiaye, leurs équipes joueront ce week-end. Il y a des joueurs qui jouent en Euroligue dont le calendrier n'est pas le même avec celui de la FIBA.

Il y a aussi Ibrahima Fall Faye qui joue en Chine mais qui est blessé au genou. Il nous manque», précise-t-il avant de se ravir des retours de Jean Jacques Boissy, Pape Moustapha Diop et Youssou Ndoye dans le groupe. En somme, le Sénégal est prêt et dispose, selon lui, de bons atouts pour remporter son tournoi. « C'était bon de voir Jean Jacques Boissy à l'entrainement hier (mardi, Ndlr), c'est un joueur qui apporte beaucoup d'énergie. Youssou est un vétéran, il a de l'expérience.

Hier (mardi, Ndlr), à l'entrainement, il était en train de parler avec Gora et Amar. Pape Moustapha est un joueur que j'aime bien, qui défend bien et qui est très athlétique. Je suis ravi qu'ils soient avec nous. Mouhamed Camara qui est en NBA Academy était là et j'aime beaucoup son jeu. Nous avons aussi Makhtar Gueye qui est en bonne forme. Tout comme Karim Mané. On a de bons joueurs pour faire le boulot et gagner les trois matchs » a rassuré le technicien sénégalais.