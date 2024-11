Sénégal: Législatives anticipées / Selon la commission nationale de recensement des votes - Pastef décroche 130 sur 165 députés

La Commission nationale de recensement des votes a procédé hier, jeudi 21 novembre, à la publication des résultats provisoires des législatives anticipées du 17 novembre dernier. Accrédité de 130 sièges devant Takku Wallu Sénégal (16 sièges), Jam Ak Jariñ (07 sièges) et Samm Sa Kaddu (03 sièges), le parti au pouvoir Pastef contrôle ainsi les trois quarts des sièges de députés.

Fini les spéculations autour des chiffres obtenus par les 41 listes à l'issue des législatives anticipées du 17 novembre dernier. Seul organe habilité par l'article LO 193 du Code électoral, la Commission nationale de recensement des votes a procédé hier, jeudi 21novembre, à la publication des résultats provisoires de ce premier scrutin législatif anticipé de l'histoire du Sénégal. Au total, 12 coalitions seront représentées dans la quinzième législature largement dominée par l'actuel parti au pouvoir qui contrôle les trois quarts (3/4) des 165 sièges.

Face aux journalistes dans la salle 4 du Palais de justice Lat Dior de Dakar, Abdoulaye Ba, Premier président de la Cour d'Appel de Dakar et président de ladite commission, a annoncé que le Pastef a obtenu 1 million 991 mille 770 voix, soit 54, 97% des suffrages valablement exprimés. Un score qui lui donne droit à 130 sièges de députés dont 29 sur la proportionnelle (liste nationale) et 101 sur la majoritaire (départementale).

En deuxième position, nous avons la coalition Takku Wallu Sénégal (TWS) qui a obtenu 531470 soit 14, 67% des suffrages valablement exprimé lui donnant droit à 16 sièges dont 08 sur la proportionnelle et 08 autres sur la majoritaire.

La coalition Jam Ak Jariñ de l'ancien Premier ministre, Amadou Ba, pointe à la troisième place avec 330 865 voix soit 9, 13% des suffrages valablement exprimés lui donnant droit à 07 sièges dont 05 sur la proportionnelle et 02 autres sur la majoritaire. Classée quatrième, la coalition Samm Sa Kaddu dirigée par l'actuel maire de Dakar a obtenu 222 060 voix soit 6, 13% des suffrages valablement exprimés lui octroyant 03 sièges seulement sur la proportionnelle puisqu'elle n'a gagné aucun département.

La coalition « La Marche des Territoires/Andu Nawlé » du maire de Malicounda, Maguette Sène ferme ce classement des listes ayant obtenu plus d'un siège avec 47 636 voix soit 1, 31% des suffrages valablement exprimés lui donnant droit à 02 sièges dont 01 obtenu sur la base du plus fort reste au niveau de la proportionnelle et le dernier dans le département de Gossas.

Au bas de ce tableau des 12 coalitions qui seront représentées dans la quinzième législature pour les cinq prochaines années, nous avons les sept (07) listes ayant obtenu un seul siège de député sur la base du plus fort reste. Il s'agit entre autres de la coalition « Senegaal Kesé » de Thierno Alassane Sall, la coalition Pole alternative 3e Voie Kiraay ak Natangue de l'ancien ministre du budget, Birima Mangara, la coalition And Ci Koolute Nguir Sénégal (A.K.S) du maire de Mbao, Abdou Karim Sall, la coalition « Les Nationalistes Jël li ñu moom » de Tahirou Sarr, la coalition And Bessal Senegal de l'opérateur économique, Abdoulaye Sylla, la coalition Farlu de Moustapha Diop maire de Louga et la coalition Sopi Senegal de l'ancien porte-parole du PDS, Tasfir Thioye.

8 députés issus du pus fort reste

La Commission nationale de recensement des votes qui a pris le relais des Commissions départementales de recensement des votes, il y a deux jours, a procédé hier, jeudi 21 novembre, à la publication des résultats provisoires des législatives anticipées du 17 novembre dernier. Parmi les enseignements à tirer de ces statistiques issues de ce premier scrutin législatif anticipé de l'histoire du Sénégal, il y a le nombre important des candidats ayant obtenu leur siège sur la base du plus fort reste qui rappelle l'épisode des législatives de 2017 où on avait 10 députés. Au nombre de huit, ces futurs parlementaires n'ont pas pu obtenir les 68370,433 voix représentant le quotient national fixé par la Commission nationale de recensement des votes.

Il s'agit entre autres de : Maguette Sène maire de Malicounda et tête de liste de la coalition « La Marche des Territoires/Andu Nawlé », Thierno Alassane Sall de la coalition « Senegaal Kesé », l'ancien ministre du budget, Birima Mangara de la coalition Pole alter. 3e Voie Kiraay ak Natangue, du maire de Mbao, Abdou Karim Sall, leader de la coalition And Ci Koolute Nguir Sénégal (A.K.S). Mais aussi de Tahirou Sarr de la coalition « Les Nationalistes Jël li ñu moom », l'opérateur économique, Abdoulaye Sylla de la coalition And Bessal Senegal de l'opérateur économique, Moustapha Diop, maire de Louga tête de liste de la coalition Farlu et de Tasfir Thioye de la coalition Sopi Senegal.