Congo-Kinshasa: L'Assemblée nationale se penche sur l'insalubrité et les embouteillages à Kinshasa

L'insalubrité, les constructions anarchiques et les embouteillages à Kinshasa ont été au coeur d'une rencontre jeudi 21 novembre entre le gouverneur Daniel Bumba et les députés nationaux Matata Ponyo et Adrien Bokele.

L'Assemblée nationale a institué une commission pour accompagner la ville de Kinshasa dans la lutte contre ces trois problèmes cruciaux ; notamment en se penchant sur leurs causes afin de proposer des mesures à prendre pour y mettre fin.

Pour Matata Ponyo, ces mesures seront à la fois conjoncturelles et structurelles. « Il y a un problème d'insalubrité chronique et qui est à la base déjà d'un début des épidémies dans la ville. L'Assemblée nationale a approuvé cette proposition, qui vise à analyser les facteurs causaux, les conséquences, ainsi que voir quelles sont les propositions des mesures à pouvoir prendre », a-t-il indiqué.

En ce qui concerne les constructions anarchiques, selon lui, il s'est avéré que l'une des causes des inondations dans la ville, et même de l'insalubrité, c'est la construction sur les caniveaux et sur les rives.

« Enfin, c'est le problème des embouteillages. Il est pratiquement difficile de se mouvoir, de programmer un agenda. On ne peut pas continuer dans cette situation », a poursuivi le député Matata, souhaitant que l'Assemblée nationale propose des mesures adéquates pour résoudre ces trois préoccupantes pour la capitale congolaise.