Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 23 novembre 2024

Sommet du G20 – Les dirigeants ont exprimé leur soutien en faveur d'une OMS financée de manière durable

Le tout premier cycle d’investissement de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a atteint son point culminant lors du Sommet des dirigeants du G20 qui s’est tenu le 19 novembre 2024 à Rio de Janeiro, sous la présidence du Président du Brésil, S.E.M. Luiz Inácio Lula da Silva. Cette information est relayée dans un communiqué de l’OMS rendu public le même jour. Selon le document, les chefs d’État et de gouvernement présents au G20 ont résolument exprimé leur soutien en faveur d’une OMS financée de manière durable, d’une part.

D’autre part, des engagements financiers supplémentaires ont été annoncés et que l’Afrique du Sud, qui assurera la présidence du G20 en 2025, s’est engagée à continuer de mettre l’accent sur le financement durable de l’Organisation, assure le communiqué. (Source allAfrica)

RDC - Judith Suminwa à Goma pour évaluer l'état de siège et se mettre à l'écoute des communautés locales

La Première ministre Judith Suminwa arrive ce vendredi 22 novembre 2024 à Goma pour évaluer l’Etat de siège et se mettre à l’écoute des communautés locales. L’attente de la population interrogée par Radio Okapi est la levée de l'état de siège et la fin de la guerre pour permettre aux déplacés de regagner leurs villages respectifs.

Judith Suminwa revient d'une mission au Canada. Le gouverneur militaire de province, dans un communiqué rendu public le jeudi 21 novembre dans la soirée, a appelé la population à réserver un accueil chaleureux à la cheffe de l’exécutif. (Source mediacongo)

Sénégal-Maroc : Les 60 ans de la Grande Mosquée célébrés à Dakar

La capitale sénégalaise a célébré vendredi le 60e anniversaire de l’édification de la Grande Mosquée de Dakar, un monument emblématique inauguré le 27 mars 1964 par le Roi Hassan II du Maroc et Léopold Sédar Senghor, premier Président du Sénégal.

Avant d’accueillir des centaines de fidèles pour la grande prière hebdomadaire, la Grande Mosquée de Dakar a replongé dans son passé. Le soixantenaire de sa construction a été célébré ce jour en présence de plusieurs autorités sénégalaises et marocaines, dont Hassan Naciri, l’ambassadeur du Roi du Maroc au Sénégal, dans un moment solennel empreint de spiritualité. (Source apanews)

Mali : Le Dr Général Maïga s’installe à la Primature

Le nouveau Premier ministre Dr Général de division Abdoulaye Maïga a officiellement pris fonction à la cité administrative ce vendredi 22 Novembre 2024, soit 24 heures après sa nomination par le Président de la Transition le Général d’armée Assimi Goïta.

La passation de service entre le nouveau PM et le sortant Choguel K Maiga a eu lieu ce matin dans les locaux de la Primature. (Source maliweb)

Gaz Naturel : Le Gabon au cœur de la stratégie d’expansion en Afrique centrale de Perenco

Le Gabon, qui représente environ un quart de la production de Perenco, bénéficiera de la plus grande part des investissements annoncés par le groupe en 2025, selon Bloomberg. Bien que le montant exact des fonds prévus pour ce pays ne soit pas encore dévoilé, ces investissements seront principalement dirigés vers la construction de pipelines et d’une nouvelle usine de gaz naturel liquéfié (GNL) d’une capacité de 700 000 tonnes par an. Ce projet vise à compenser les pertes enregistrées après l’incendie qui a touché la plateforme offshore Becuna en mars 2024, entraînant une baisse de 10,8% de la production de Perenco au Gabon. (Source GabonMediaTime)

Cameroun : André Onana nominé pour un nouvel Award

Après avoir remporté le prix d’Athlète africain 2024 aux African Entertainment Awards aux États-Unis ce mois-ci, le gardien des Lions Indomptables est en lice pour le prix FIFPro Merit Awards 2024.

Très connu dans le domaine du football grâce à son palmarès exceptionnel, André Onana s’illustre également dans l’humanitaire. Le gardien des Lions Indomptables, sociétaire de Manchester United en Angleterre, a créé une fondation au service des personnes défavorisées. C’est en raison des actions menées dans ce domaine qu’il est en compétition pour le prix FIFPro Merit Awards 2024. (Source LeBledParle)

Le Tchad lance une nouvelle campagne de vaccination contre la poliomyélite

Le 21 novembre 2024, le ministère de la Santé Publique a donné le coup d'envoi ce jeudi d'une nouvelle campagne nationale de vaccination contre la poliomyélite, couplée à la supplémentation en vitamine A. Cette initiative, qui se déroulera jusqu'au 25 novembre, vise à protéger les enfants tchadiens de moins de cinq ans contre cette maladie paralysante.

Le choix du centre de santé de Diguel-Est pour le lancement de cette campagne n'est pas anodin. Il témoigne de la volonté du gouvernement de toucher les populations les plus vulnérables. Le maire adjoint du 8e arrondissement, Hassan Issa Issakha, s'est réjoui de cette initiative et a appelé les parents à se mobiliser pour faire vacciner leurs enfants. (Source Alwihda info)

Madagascar/PM Christian : « Arrivée imminente du groupe de 105 MW à Ambohimanambola »

Le Premier ministre Christian Ntsay s’est rendu à Toamasina, avant-hier. Il a été question d’acheminer, dans les plus brefs délais, le groupe atteignant 105MW qui se trouve actuellement dans le port de Toamasina. Il a été accompagné, à cette occasion, par le ministre des Transports et de la Météorologie, Valéry Ramonjavelo, le ministre de l’Énergie et des Hydrocarbures Olivier Jean-Baptiste et le ministre des Travaux publics Richard Théodore Rafidison.

Sans parler des techniciens et d’autres responsables. Étaient également présents des représentants des entreprises TRIGU, HFF, JIRAMA et LNTPB ainsi que ceux des projets financés par les bailleurs de fonds pour l’entretien de la RN2. « Il faut trouver au plus vite des solutions pour l’acheminement de ces matériels », a fait savoir le Premier ministre. À cet effet, il a été décidé que leur expédition vers Ambohimanambola se fera à partir du 2 décembre prochain. (Source MidiMadagasikara)

Côte d’Ivoire/Femmes victimes de violences et de viols : Un plaidoyer pour la gratuité du coût du certificat médical

Dans la prise en charge des femmes victimes de violences et de viols, l'accès à un certificat médical est considéré comme une étape cruciale. Toutefois, le coût de ce sésame fixé à 50 000 FCFA n’est malheureusement pas à la bourse de toutes les victimes. C’est alors une situation qui empêche nombre de ces personnes concernées à porter plainte et par conséquent d’attaquer les présumés agresseurs en justice.

Dans un communiqué, publié le jeudi 21 novembre 2024, l’Association des femmes juristes de Côte d’Ivoire (AFJCI), les AmazoOn du web, l’Alliance des jeunes filles en action pour le bien-être (AJFABE) et la Fédération nationale des organisations de santé de Côte d’Ivoire (FENOS-CI) attirent l’attention des pouvoirs publics sur ces faits et plaident pour la gratuité du coût du certificat médical. (Source Fratmat)

Sport militaire : Le Burkina Faso participe aux 2e Jeux Militaires Africains

C’est parti depuis le mercredi 20 novembre 2024 pour les 2e Jeux Militaires Africains qui se tiennent du 18 au 30 Novembre 2024 au Nigeria. L’Union Sportive des Forces Armées (USFA) y prend part dans plusieurs disciplines à savoir le Volleyball, le judo, l’athlétisme et la boxe. La délégation burkinabè qui défendra les couleurs nationales compte 31 membres.

Cet évènement entrant dans le cadre des activités de l’Organisation du Sport Militaire en Afrique (OSMA), réunit les athlètes militaires de 25 pays. (Source Burkina 24)