Tunisie: Consommation d'énergie face aux changements climatiques - Gaspi, c'est fini !

Le temps évolue, nos modes de vie aussi. Jamais, nos foyers et nos ménages n'ont été aussi hantés par le souci de l'économie d'énergie comme aujourd'hui. C'est que l'optimisation de leur consommation, ne serait-ce qu'en termes d'eau et d'électricité, s'impose en tant que choix incontournable, mais aussi un enjeu majeur de notre ère. De nos jours, cette nouvelle étape transitoire vers une société beaucoup moins consommatrice se voit, de plus en plus, confrontée aux défis du changement climatique, de la rareté des ressources et des coûts croissants de l'énergie. Or, cela fait maintenant bien longtemps que l'on parle de l'énergie et ses impacts sur l'économie et l'écologie.

Et c'est bien que nos médias ont eu, longuement, à en discuter et animer un débat national, avec en toile de fond la sensibilisation sur des comportements et des choix plus rationnels et loin d'être impulsifs. Sans toutefois arriver à imposer une politique de sobriété énergétique. Et le fameux slogan «consommer avec modération » n'a pas trouvé, ici, sa juste signification.