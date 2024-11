Afrique de l'Est: L'Inde souhaite renforcer sa coopération avec l'Éthiopie dans les secteurs de l'exploitation minière, de la construction et des infrastructures

<strong>Addis Ababa — L'ambassadeur indien en Éthiopie, Shri Robert, a exprimé le vif intérêt de l'Inde pour le renforcement de la coopération économique avec l'Éthiopie, en particulier dans les secteurs de l'exploitation minière, de la construction et des infrastructures.

S'adressant à l'ENA, l'ambassadeur a réaffirmé le partenariat de longue date entre l'Inde et l'Éthiopie, soulignant l'engagement commun des deux pays en faveur du développement et de la coopération économique.

L'Inde est l'un des plus anciens partenaires de confiance de l'Éthiopie en matière de développement, a ajouté l'ambassadeur, soulignant que l'Inde accueille un nombre important d'entreprises indiennes qui se sont implantées dans le pays et que de nombreuses générations considèrent l'Éthiopie comme leur pays d'origine.

Il a déclaré que parmi les secteurs appelés à se développer, l'industrie minière est le plus important, car l'Éthiopie est riche en ressources minérales inexploitées, notamment en gisements de phosphate et de potasse dans la région d'Afar, en gisements de fer dans les régions d'Amhara et de Benishangul Gumz, et en réserves d'or substantielles.

Les entreprises indiennes, qui possèdent certaines compétences de base dans le secteur minier, ont tout intérêt à investir dans l'exploration et l'extraction de ressources minérales précieuses, a souligné l'ambassadeur.

"Nous serons très intéressés par les nombreux secteurs qui émergeront du processus de réforme économique interne, en particulier le secteur minier. En effet, l'Éthiopie dispose d'un potentiel inexploré de mines et de produits minéraux importants, comme les gisements de phosphate et de potasse dans la région d'Afar, les gisements de fer dans les régions d'Amhara et de Beninshangul Gumz, ainsi qu'une quantité substantielle de réserves d'or inexplorées et inexploitées. Il s'agit de domaines dans lesquels l'Inde possède certaines compétences de base et nous avons de grandes entreprises qui travaillent depuis très longtemps dans ces domaines du secteur. De plus, nous disposons d'un secteur privé solide qui cherche à investir dans ce secteur".

En outre, le potentiel de développement d'un secteur métallique robuste est prometteur, étant donné les abondantes ressources en terre et en eau de l'Éthiopie, ainsi que les projets visant à devenir un producteur de premier plan d'électricité à prix abordable, a-t-il expliqué, indiquant que cette combinaison fait de l'Éthiopie une destination attrayante pour les investisseurs indiens qui cherchent à exploiter le marché métallique.

Au-delà de l'exploitation minière, l'Inde souhaite renforcer sa collaboration dans le domaine de la construction et des projets d'infrastructures lourdes, notamment en ce qui concerne le rajeunissement des villes et le développement des centres urbains, a-t-il souligné.

L'ambassadeur a surtout apprécié la décision de l'Éthiopie de s'engager dans des réformes économiques ambitieuses visant à favoriser la croissance et à attirer les investissements étrangers, soulignant que si l'Éthiopie continue à relever ses défis économiques et à créer un environnement favorable au secteur privé, elle deviendra une plaque tournante importante pour les investissements mondiaux, y compris ceux de l'Inde.

"Sur le terrain, nous constatons que la réforme économique est en cours en Éthiopie. Nous pensons que si le gouvernement éthiopien s'attaque aux problèmes économiques, l'Éthiopie deviendra un centre important pour les investissements du monde entier, y compris de l'Inde.