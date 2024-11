Afrique: L'UA et les agences des Nations unies appellent à la création d'industries résilientes pour faire progresser le développement de l'Afrique

<strong>Addis Ababa — L'Union africaine (UA) et deux agences des Nations unies ont appelé à des efforts concertés pour construire des industries résilientes capables de surmonter les chocs extérieurs afin de répondre aux aspirations de développement de l'Afrique.

L'appel conjoint de l'UA, de l'Organisation des Nations unies pour le développement industriel (ONUDI) et de la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique (CEA) a été lancé dans une déclaration commune publiée à l'occasion de la Journée de l'industrialisation de l'Afrique, qui est commémorée chaque année le 20 novembre, conformément à la décision prise par les dirigeants africains en 1989.

Réaffirmant leur engagement commun à promouvoir une industrialisation inclusive, durable et résiliente comme voie de la transformation structurelle de l'Afrique, les trois organisations ont souligné que l'industrialisation reste le pivot de l'ambition de développement de l'Afrique.

Notant que l'industrialisation est cruciale pour relever les défis socio-économiques de l'Afrique, tels que la pauvreté, le chômage et l'inégalité, elles ont souligné la nécessité de renforcer la résilience de l'Afrique face aux défis du paysage industriel mondial, qui est de plus en plus façonné par les perturbations de la chaîne d'approvisionnement mondiale, les conséquences économiques des conflits géopolitiques et les défis environnementaux.

"Ces événements soulignent la nécessité pour l'Afrique de construire des industries résilientes capables de faire face à de tels chocs externes. L'Afrique doit saisir les opportunités de diversifier sa base industrielle, en tirant parti de sa dotation en ressources naturelles, de la jeunesse de sa population, de l'innovation et de l'augmentation de sa classe moyenne", peut-on lire dans la déclaration conjointe.

Ils ont également souligné le besoin urgent pour l'Afrique de faire pleinement partie de la quatrième révolution industrielle et d'utiliser les technologies émergentes, notamment l'intelligence artificielle, la blockchain, la robotique et la technologie d'impression 3D, pour construire des industries bénéfiques pour les générations actuelles et futures.

Les trois organisations ont souligné l'importance de créer des environnements propices aux investissements dans les infrastructures, le développement des compétences et la productivité industrielle, en insistant sur le rôle du secteur privé pour faire progresser l'innovation et la compétitivité.

Soulignant la nécessité collective de faire progresser la diversification économique de l'Afrique conformément à l'Agenda 2063, le plan directeur de l'UA pour le développement du continent sur 50 ans, les trois organisations ont appelé les partenaires et les parties prenantes à unir leurs forces pour accélérer l'industrialisation de l'Afrique.

"Nos efforts partagés conduiront le continent vers une plus grande résilience économique, une plus grande équité sociale et une plus grande durabilité environnementale, en veillant à ce que l'Afrique prenne la place qui lui revient en tant que puissance industrielle mondiale", indique la déclaration conjointe.

Dans un message publié mercredi à l'occasion du 35e anniversaire de la Journée de l'industrialisation de l'Afrique, le Secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a exhorté l'Afrique à exploiter le potentiel de transformation de la technologie et à promouvoir un développement et une croissance économique inclusifs et respectueux de l'environnement.