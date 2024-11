Angola: Le Président de la République veut des politiques innovantes dans le secteur agricole

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a appelé vendredi, à Luanda, à la création de politiques innovantes dans le domaine agricole, en vue de maximiser les ressources disponibles dans ce secteur.

Le Chef de l'État, qui intervenait lors de la cérémonie d'investiture des nouveaux ministres de l'Agriculture et des Forêts, ainsi que de l'Enseignement Supérieur, des Sciences, de la Technologie et de l'Innovation, a affirmé que le pays a tout pour réussir, à un moment où l'on parle beaucoup de la nécessité de lutter contre la faim et la pauvreté, pour garantir la sécurité alimentaire.

Faisant allusion aux ressources nécessaires pour accroître la production agricole, João a souligné que l'Angola dispose de terres arables, d'eau en abondance, d'un bon climat et d'une population disposée à travailler.

« L'agriculture familiale est en pleine croissance, et il y a déjà beaucoup de production dans les campagnes, il y a pratiquement tous les biens essentiels à la consommation humaine », a garanti João Lourenço.

Il a rappelé que bientôt le pays disposera d'usines d'engrais à Soyo, dans la province de Zaïre (Nord), et d'une usine de vaccins pour animaux à Huambo (plateau central), des investissements qui, aux yeux du Chef de l'État, permettront au pays d'avoir tout ce qu'il faut pour faire le bond en avant tant attendu dans la production agricole ».

Il a fait savoir que l'Exécutif fait un énorme effort pour apporter plus d'eau au sud de l'Angola, notamment dans les provinces de Huila, Cunene et Namibe.

Le Chef de l'État a précisé que grâce à ces projets, des millions de mètres cubes d'eau seront accumulés et distribués à la population de ces régions.

« Nous devons tirer le meilleur parti de cet investissement, déjà réalisé à Cunene. Cela arrivera bientôt à Huila et à Namibe et ces millions de mètres cubes d'eau devront être transformés en nourriture. C'est la seule manière de justifier les efforts que nous déployons», a-t-il déclaré.

À cet égard, le Président João Lourenço a demandé au nouveau titulaire du portefeuille de l'Agriculture et des Forêts d'élaborer un plan en vue d'obtenir le meilleur rendement possible de ces investissements réalisés dans le cadre du vaste programme de lutte contre les effets de la sécheresse dans le sud de l'Angola.

Enseignement supérieur

Le Président de la République a défendu, à l'occasion, la nécessité de changer le cadre de l'Enseignement Supérieur, des Sciences, de la Technologie et de l'Innovation, notamment dans les établissements publics.

« Faire un diagnostic qui identifie les points faibles, où nous devons améliorer et apporter des propositions concrètes sur ce qu'il faut faire pour avoir un enseignement supérieur public de qualité, exigeant, qui ne se limite pas à l'obtention de diplômes, mais qui forme, en fait, nos jeunes», a-t-il recommandé.

Lors de la cérémonie, qui s'est déroulée dans la salle noble du Palais Présidentiel, Isaac Francisco Maria dos Anjos a pris ses fonctions de ministre de l'Agriculture et des Forêts, et Albano Vicente Lopes Ferreira, celui de ministre de l'Enseignement supérieur, des Science, de la Technologie et de l'Innovation.

Juliano Cuabi Niongue Capita, vice-gouverneur de la province de Cabinda pour les services techniques et infrastructures, et Calunga Francisco Zage Quissanga, vice-gouverneur de la province de Luanda pour les services techniques et infrastructures, ont également prêté serment.