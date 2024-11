Tunisie: Scandale sportif - L'équipe féminine de handball de l'AS Ben Arous suspendue pour violations graves

La Fédération tunisienne de handball (FTHB) a décisé, vendredi, de suspendre immédiatement et temporairement l'équipe féminine seniors de l'Avenir Sportif de Ben Arous pour violation grave des règlements généraux de la Fédération et de l'éthique sportive.

Selon un communiqué de la FTHB, cette décision a été prise suite aux investigations ordonnées par le ministère de la Jeunesse et des Sports et la Fédération tunisienne de basket-ball, au sujet du score anormal de basket-ball féminin entre le Stade Tunisien et l'Avenir Sportif de Ben Arous (161 à 0), enregistré lors du championnat national de basket-ball.

Ces investigations, ajoute la fédération, ont démontré qu'au moins trois joueuses de la catégorie seniors de la section handball de l'AS Ben Arous, titulaires de licences délivrées par la Fédération Tunisienne de Handball pour la saison 2024-2025, et qualifiées pour participer aux compétitions officielles organisées par la FTHB, ont participé à ce match de basket-ball, ce qui constitue une grave violation des règlements généraux de la Fédération Tunisienne de Handball (article 53) ainsi que de l'éthique et des principes fondamentaux du sport.

« Face à cette violation grave et après avoir constaté également que la section ne dispose pas de filières jeunes, le Bureau Fédéral, après délibération urgente sur cette affaire, a décidé de suspendre immédiatement et temporairement les activités de l'équipe féminine seniors de handball de l'AS Ben Arous et a transmis le dossier à la Commission Centrale de Discipline pour mener une enquête approfondie et prendre les mesures disciplinaires nécessaires », ajoute le communiqué.