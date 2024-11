Maroc: L'institution du Médiateur du Royaume abritera pour la 1ère fois les réunions du CA de l'Institut international de l'Ombudsman

Rabat — L'institution du Médiateur du Royaume a été élue, vendredi à Vienne, pour abriter les réunions du conseil d'administration de l'Institut international de l'Ombudsman (IIO), prévues du 11 au 16 mai 2025.

Selon un communiqué de l'institution du Médiateur du Royaume, le Maroc a été élu pour accueillir cet événement important après avoir obtenu 14 sur 21 voix exprimées, devant l'Ombudsman de Curaçao (07 voix), lors des élections tenues au siège du Secrétariat général de l'IIO.

Cette élection méritée vient confirmer la grande estime et la place de choix qu'occupe le Maroc, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assist, au sein des fora internationaux dans le domaine des droits de l'Homme, et intervient en reconnaissance de la capacité du Royaume à réussir l'organisation des réunions internationales les plus importantes à différents niveaux, ajoute la même source.

"Elle confirme aussi la position de l'institution du Médiateur du Royaume et la considération dont jouit cette dernière auprès de ses homologues à travers le monde", précise-t-on.

Fondé en 1978, l'Institut international de l'Ombudsman est la seule organisation globale pour la coopération de plus de 200 institutions d'ombudsman membres dans le monde, comprenant six régions : Afrique, Asie, Australie et Pacifique, Europe, Caraïbes et Amérique latine, et Amérique du Nord.

Soucieux de favoriser la bonne gouvernance et le renforcement des capacités, l'IIO appuie ses membres de trois manières : formation, recherche et subventions régionales pour des projets.

À noter que le médiateur du Royaume du Maroc, Mohamed Benalilou, occupe depuis le 12 mai 2024 le poste du premier vice-président de l'IIO, aux côtés de l'Ombudsman du Mexique (président), l'Ombudsman de la Nouvelle-Zélande (2ème vice-président), l'Ombudsman de l'Autriche en sa qualité de secrétaire générale, ainsi que de l'Ombudsman de la Zambie (trésorier).