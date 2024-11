Maroc: Larache/INDH - Remise de 18 bus scolaires au profit de plusieurs communes

Larache — Le gouverneur de la province de Larache, Bouassam El Alamine, a procédé, vendredi, la remise des clés de 18 bus de transport scolaires au profit de plusieurs communes de la province.

Cette initiative intervient en application des Hautes instructions de SM le Roi Mohammed VI, visant à renforcer la bonne gouvernance dans le secteur de l'éducation et de la formation, et à lui insuffler une forte impulsion pour généraliser l'enseignement fondamental et consolider son caractère obligatoire, et s'inscrit en droite ligne avec la philosophie et les programmes de l'Initiative nationale pour le développement humain (INDH), qui soutient des projets à fort impact sur la population, afin d'encourager la scolarisation et de lutter contre le décrochage scolaire.

Financée par l'INDH, cette opération vise à renforcer la flotte du transport scolaire au niveau de la province, avec 18 nouveaux bus au titre de l'année scolaire 2024-2025, qui viennent s'ajouter aux 129 véhicules déjà acquis dans le cadre des programmes de l'INDH.

Cette opération, financée dans le cadre d'un partenariat entre la province de Larache, à travers le programme "Impulsion du capital humain des générations montantes" de l'INDH, les collectivités territoriales concernées, la direction provinciale du ministère de l'Éducation nationale, du préscolaire et des sports, ainsi que des associations chargées de la gestion des moyens de transport concernés, vise à encourager la scolarisation en milieu rural, à lutter contre le décrochage scolaire, notamment chez les jeunes filles rurales, et à renforcer l'égalité des chances en matière d'accès à l'enseignement obligatoire.

Cette cérémonie s'est déroulée en présence du secrétaire général de la province de Larache, du président du Conseil provincial de Larache, des présidents des comités locaux de développement humain (CLDH), du directeur provincial de l'Éducation nationale, du préscolaire et des sports, ainsi que des présidents des communes concernées.