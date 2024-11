Congo-Brazzaville: Gestion marine - L'atelier de l'Omaoc sur le fonds maritime régional s'est achevé à Pointe-Noire

L'atelier sur le fonds maritime régional de l'Organisation maritime de l'Afrique de l'Ouest et du centre(Omaoc), ouvert à Pointe-Noire le 19 novembre sous le patronage d'Honoré Sayi, ministre des Transports, de l'Aviation civile et de la Marine marchande, président en exercice de l'Omaoc, s'est achevé deux jours après. Il était palcé sur le thème « Pour des services de transport maritime rentables avec plus de sécurité, plus de sûreté et moins de pollution ».

Le ministre Honoré Sayi a signifié que les travaux en plénière et en groupes ont permis aux participants de circonscrire l'approche régionale relative à la collecte des fonds nécessaires au développement des infrastructures maritimes et portuaires, ainsi que des activités connexes dans la région de l'Afrique de l'Ouest et du centre. Ils ont également, a-t-il dit, permis d'examiner et d'analyser les cas de figure des pays de la sous-région d'Afrique de l'Ouest et du centre qui ont déjà mis en place l'architecture d'application de la résolution n°175/6SE/99 du 6 août 1999, sur la mise en place d'un système de financement des projets d'investissement maritime et portuaire.

«C'est avec satisfaction et un grand intérêt que je prends bonne note des résultats auxquels vous êtes parvenus, entre autres, l'engagement à construire un modèle standard de financement des activités maritimes nationales, des programmes et projets de l'Omaoc ; l'élaboration d'une feuille de route pour finaliser la mise en place effective des fonds maritimes nationaux pour servir de base de collecte des contributions pour le système de financement de l'Omaoc», a-t-il déclaré.

Présent à la clôture, le secrétaire général de l'Omaoc, Dr Paul Adalikwu, a souligné que le développement du secteur maritime entraîne des coûts substantiels et nécessite un financement et des infrastructures adéquates. « Le déficit financier est alarmant, vu que les arriérés de contributions s'établissent à 7 milliards de FCFA en 2012 et sont montés à 15,7 milliards de FCFA en septembre 2023. Bien qu'un modèle d'autofinancement ait été établi en 1999 pour créer un fonds maritime, sa mise en oeuvre a été également appliquée dans les Etats membres », a-t-il indiqué.

Dans son mot de bienvenue, Christian Armel Nkou, président du comité des experts de l'Omaoc et directeur général de la Marine marchande du Congo a rappelé l'importance de cet atelier en vue d'améliorer la compréhension des Etats membres des mécanismes du Fonds maritime régional. Il a insisté sur le fait que l'initiative vise à donner au secteur maritime de la sous-région les moyens de s'autofinancer, favorisant ainsi le développement socio-économique.

Notons que cet atelier s'est tenu conformément à la résolution de la 18e assemblée générale de l'Omaoc, l'atelier régional sur la mise en oeuvre du Fonds maritime régional créé par la résolution n°175/6SE/99 de la 6e session extraordinaire de la conférence ministérielle des Etats de l'Afrique de l'Ouest et du centre sur le transport maritime. Il a connu la participation d'une quinzaine des pays de la sous-région de l'Afrique de l'Ouest et du centre.