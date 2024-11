Congo-Brazzaville: 60e anniversaire des relations sino-congolaises - Le festival des films chinois consolide l'amitié entre les deux pays

La projection du film « Sauvetage » ou les « Secours d'urgence » a ouvert, le 21 novembre à Canal Olympia à Brazzaville, le festival des films chinois qui se tient à l'occasion de 60e anniversaire des relations sino-congolaises pour renforcer l'amitié culturelle entre les deux pays.

Des films chinois (Saut, opération Mékong, sauvetage) seront projetés durant des semaines au mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza, à l'Université Marien-Ngouabi et à l'Université Denis-Sassou-N'Guesso, dans le cadre de l'amitié sino-congolaise. Ce festival offre au grand public une opportunité d'admirer des films chinois.

L'ouverture du festival des films chinois a été marquée par la présence de l'ambassadrice de la République de Chine au Congo, Li Yan ; des ministres de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation technologique, Delphine Édith Emmanuel Adouki ; de l'Industrie culturelle, touristique, artistique et des Loisirs, Lydie Pongault ; de la directrice générale du mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza, Belinda Ayessa; ainsi que des honorables députés et des amoureux de la culture.

Ce festival marquant la célébration du 60e anniversaire des relations diplomatiques entre la Chine et le Congo traduit la volonté des deux présidents, Denis Sassou N'Guesso et Xi Jinping, de consolider l'amitié entre les deux pays. Celui-ci contribue au renforcement des échanges culturels et au développement commun de l'industrie audiovisuelle.

Le film « Sauvetage « ou les « Secours d'urgence », projeté dans la salle de canal Olympia, est intéressant, émouvant, plein d'enseignement. Il est à la fois illusion et réalité. Il s'agit du vaillant Gao, capitaine d'un équipage de sauveteurs avec pour pilote, Yuling, une femme très courageuse, puis CongCong, orphelin de mère, souhaite que son père épouse Yuling. Son équipe de secours, toujours disposée à accomplir sa tâche, quelle que soit la mission, qu'elle soit dangereuse ou pas.

Appelé aux obligations du métier de sauvetage des vies humaines en danger, l'équipage prend tout le risque du monde pour secourir les gens en mer, dans les airs, sur la terre. Congcong, atteint du cancer et admis à l'hôpital pour une opération chirurgicale au niveau de son cerveau, encourage son père malgré son état d'aller d'abord sauver les gens dans un incendie dans une plateforme pétrolière(...). Le fils s'en sort du cancer, le capitaine et la pilote sont vivants.

Les actions héroïques de ce film incarnent la vision du Parti communiste chinois de placer le peuple et la vie au dessus de tout. Il montre l'entraide et la solidarité du peuple chinois face aux difficultés.

L'ambassadrice de Chine au Congo, Li Yan, a estimé que le film illustre les valeurs communes de l'humanité et traduit le sens profond de la communauté d'avenir partagé. Les films à diffuser, a-t-elle dit, montrent les accomplissements socio-économiques remarquables enregistrés par la Chine dans différents domaines depuis l'ère nouvelle et reflètent le chemin d'exploration extraordinaire de la modernité à la chinoise.

« Je suis convaincue que grâce à cet événement, la communauté d'avenir partagé pour l'humanité n'est plus une théorie lointaine mais un trait d'union qui relie les peuples chinois et congolais. Aucun pays ni aucun individu ne peut faire cavalier tout seul, la solidarité et la coopération constituent la bonne voie à suivre », a fait savoir la diplomate chinoise

Et de poursuivre que « la Chine est prête à travailler avec le Congo, en saisissant les opportunités offertes par le festival des films chinois, pour mettre en oeuvre les mesures en faveur des échanges humains et culturels avancées lors du sommet Focac ».

Pour sa part, la ministre Lydie Pongault a salué la diversité et la créativité du festival. « Ce festival nous offre une fenêtre incroyable sur la culture, l'histoire et des inspirations chinoises. Chaque film qui sera projeté durant ce festival est une porte ouverte sur l'imaginaire et les réalités. J'encourage chacun d'entre vous à plonger dans cet univers captif, à découvrir ces récits puissants qui, j'en suis sûr, trouveront un écho dans nos propres expériences », a-t-elle signifié.

La culture et le cinéma chinois, a-t-elle ajouté, ne sont pas étrangers au public congolais conquis dès son enfance par des films des arts martiaux des années 1970 à nos jours. Fort de cela, il revient à tout un chacun de valoriser la collaboration culturelle entre les deux pays. « Le cinéma a le pouvoir de susciter les émotions, de rassembler les individus et de favoriser des dialogues constructifs. C'est exactement ce que nous attendons de ce festival, que celui-ci soit l'occasion d'enrichir notre compréhension mutuelle et de franchisses amitiés durables », a indiqué la ministre Lydie Pongault.