Tunisie: Semaine de la cuisine italienne en Tunisie - L'Itataly à Tunis

La IXe édition de la Semaine de la cuisine italienne dans le monde 2024, initiative soutenue par le ministère italien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, se déroule du 16 au 22 novembre 2024 dans le monde entier. A Tunis, l'événement a eu lieu, mercredi dernier, à l'Iseth de Sidi Dhrif, dans la banlieue nord de la capitale.

Eataly, quel beau jeu de mots, une invention géniale pour transmettre l'art de la cuisine italienne ? Qui dit mieux ? Cette expression est déclinée en grosses lettres dans les aéroports italiens pour inviter les passagers à goûter les produits alimentaires.

Dans le domaine culinaire, l'Italie déploie des initiatives originales, la plus importante d'entre elles est La Semaine de la cuisine italienne dans le monde 2024 qui en est à sa IXe édition. Cette initiative est soutenue par le ministère italien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, se déroule du 16 au 22 novembre 2024 dans le monde entier, avec une série d'événements mis en place par le réseau diplomatique-consulaire italien, l'Institut culturel italien, l'ENIT-Organisme national italien pour le tourisme et ITA-Italian Trade Agency-Agence Italienne pour le commerce extérieur-Section pour la promotion des échanges de l'ambassade d'Italie. On voit par là l'importance qu'accordent les responsables à leur cuisine.

Un calendrier bien chargé

La Semaine de la cuisine italienne comprend un calendrier complet d'événements, qui inclut : des dégustations, des conférences, des activités de formation, ainsi que des promotions dans les restaurants et les hôtels, qui précéderont et suivront les événements officiels programmés au cours de la semaine principale : la semaine sera inaugurée par S.E. l'ambassadeur d'Italie en Tunisie, Alexandre Prunas.

La Tunisie, pays proche de la Botte, partage beaucoup de produits avec son voisin du nord, la proximité, le soleil, l'histoire, les pratiques culinaires ; parmi les produits phares que se partagent les deux pays, il y a essentiellement les produits qui constituent le régime méditerranéen (l'huile d'olive, le vin, les légumes, les céréales, les herbes aromatiques), mais pas que, il y a aussi la tomate, les pâtes, le couscous (eh, oui), etc. Le thème de cette session porte sur sa majesté la grenade, appelée par les Romains la pomme punique. L'intitulé de ce chapitre «Italie et Tunisie : nos racines culinaires à travers les perles de la Méditerranée : la grenade».

Mercredi 20 novembre, à l'Institut supérieur des études touristiques et hôtelières de Sidi Dhrif (Iseth), nous avons assisté au show cooking, dirigé par le chef italien d'un hôtel à Tunis Roberto D'Adduzio. En ouverture, S.E, l'ambassadeur d'Italie a déclaré, extrait «La chaîne de valeur agroalimentaire italienne n'est pas seulement représentée par l'excellence des produits alimentaires et ses marques DOC, IGP et DOCG, mais aussi par la technologie de fabrication (le premier secteur de la fabrication italienne), par le leadership dans la production d'usines de transformation et d'emballage, la capacité logistique et, enfin et surtout, les brevets et innovations exportés dans le monde entier» et d'annoncer «Le régime méditerranéen est candidat au patrimoine mondial de l'Unesco».

Découverte de goûts nouveaux

Place à la dégustation. Au menu : salade de grenades, pommes au parmesan, céleri et noix, suivi de ravioli, pâtes fraîches à la grenade, raviolis farcis de ricotta et d'épinards à la pâte de truffe. Pour la suite, un filet de boeuf avec réduction de grenade et sauce aux oignons caramélisés et, pour finir en beauté, une Panacotta à la grenade et crumble.

Que dire ? Irrésistible. La nourriture du début jusqu'à la fin est flamboyante, la grenade et son jus donnent une saveur originale, acidulée et douce à la fois. On a spécialement adoré les raviolis frais, farcis à la ricotta, colorés ( rouges, verts et blancs) arrosés du jus de grenade qui nous changent des traditionnelles sauces tomatées. La Panacotta nous donne des envies de goûter le jus de grenade sur le Tiramisu, roi des desserts italiens, vulgarisé en Tunisie (trop).

Les avantages de cette rencontre pratique en particulier, de la Semaine de la cuisine italienne en général, ne sont plus à démontrer, des master classes, l'initiation, la transmission du savoir-faire, des techniques, la démonstration du maître d'oeuvre D'Aduzzio et les étudiants de l'Iseth (au nombre de 10), la découverte des goûts nouveaux dont les réductions à la grenade, constituent des valeurs à ajouter à notre cuisine.