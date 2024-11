Tunisie: EST - Sans prendre de risques...

Les "Sang et Or" se déplacent cet après-midi à Ben Guerdane dans la perspective de ramener une victoire, mais sans prendre de risques pour la santé des joueurs en prévision de l'explication de mardi prochain contre Djoliba AC en Champions League.

Pour sa première sortie officielle à la tête de l'équipe, Laurentiu Reghecampf aura un déplacement difficile à faire cet après-midi à Ben Guerdane où il verra ses joueurs évoluer sur une pelouse pas forcément en bon état avec les risques de blessure qui vont avec.

Encore heureux que le technicien roumain peut compter sur Skander Kasri pour l'aider à faire les meilleurs choix dans la perspective de ramener un résultat positif de Ben Guerdane, de préférence une victoire, mais sans prendre trop de risques pour la santé des joueurs, car ce qui importe le plus, ce n'est certainement pas le match de cet après-midi, mais plutôt l'explication du mardi prochain contre la formation malienne de Djoliba. Un match clé pour la suite du parcours de l'équipe en Ligue des champions.

Sans Mokwana

Depuis qu'il a pris ses fonctions à la tête de l'équipe, le nouveau coach "sang et or" n'a pas pu disposer de son effectif au grand complet à cause des engagements des internationaux avec leurs sélections.

Des internationaux qui, d'ailleurs, sont rentrés tardivement à Tunis. Par ailleurs, Elias Mokwana, rentré hier soir à Tunis, n'est pas convoqué pour le match d'aujourd'hui.

Quant à Mohamed Amine Tougaï, il s'entraîne normalement avec le groupe, mais sa titularisation dépendra des choix de l'entraîneur, sachant que lors des deux derniers matchs, il n'a pas été retenu par Skander Kasri. Et puis, jusqu'à hier, Laurentiu Reghecampf n'a pas tranché qui aligner dans les bois, Amanallah Memmiche ou Béchir Ben Saïd. Une décision que le technicien roumain prendra à la dernière minute après concertation avec son staff, Skander Kasri et son entraîneur des gardiens, Dan Zdranca.

Konaté : une possible apparition !

Absent depuis un peu plus d'un mois à cause d'une blessure musculaire contractée aux entraînements, Abdramane Konaté est opérationnel et pourrait faire une apparition tout à l'heure en cours de jeu.

Cela dit, aucune absence n'est enregistrée pour cause de blessure ou de suspension et le match d'aujourd'hui permettra au nouveau coach de voir ses joueurs à l'oeuvre à l'occasion d'un match officiel.