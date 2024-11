Tunisie: «Interference Tunis» du 26 au 28 novembre - De Cologne à Tunis, sur les traces de Pline

Plus qu'une exposition, il s'agit d'une plateforme pour les artistes, curateurs et médiateurs artistiques de Tunis et de Cologne, comprenant un programme de résidences, de tables rondes, d'ateliers ouverts et d'expositions publiques dans les deux villes.

La version tunisienne d'Interférence, «International Light Art Project» --qui est un projet international d'art lumineux dédié à l'art dans l'espace public-- invite le public au fil des saisons à explorer l'art qui entremêle le patrimoine naturel et les expressions culturelles.

Lancée en 2016, par une communauté de professionnels et de bénévoles, «Interférence Tunis» produit des projets artistiques internationaux dans la Médina de Tunis. Des artistes locaux et internationaux développent des oeuvres d'art spécifiques au site en utilisant la lumière et les médias basés sur la lumière comme matériaux.

Pour la saison automnale, il sera question d'un programme d'expositions qui retrace le chemin de la nature à travers l'histoire et l'art et qui se tiendra du 26 au 28 novembre 2024 à Dar Ben Achour et à Bir Lahjar à la Médina de Tunis.

«Sur le chemin de Pline» est l'exposition phare de ce programme. On y propose des oeuvres inspirées par «Naturalis Historia» de Pline l'Ancien. Il y est question de penser notre patrimoine naturel à travers une lentille contemporaine, reliant Tunis et Cologne dans un échange artistique. Les artistes Achref Guesmi alias Couz, Saif Fraj et Zeineb Kaâbi, Judith Roeder, Gudrun Barenbrock et Camilo Sandoval, basés dans les deux villes, réinterprètent l'importance de la nature, enracinée dans une histoire commune mais exprimée de manière unique.

Plus qu'une exposition, «Sur le chemin de Pline» est une plateforme pour les artistes, curateurs et médiateurs artistiques de Tunis et de Cologne, comprenant un programme de résidences, de tables rondes, d'ateliers ouverts et d'expositions publiques dans les deux villes. Les artistes participants ont pu s'immerger respectivement dans les riches paysages culturels, ce qui a favorisé le développement de nouvelles idées de projets. À Cologne, la restitution des oeuvres a eu lieu du 10 au 13 octobre dernier à l'Atelier haus Alteburger Wall, dans le quartier de Cologne-Sud, avec au programme des installations et des performances qui réinterprètent «Naturalis Historia» de Pline sous un prisme contemporain.

Pour ce rendez-vous tunisien, il sera question aussi d'une autre exposition intitulée «Eau et sel». On y aborde la nature comme condition préalable à la culture et au patrimoine culturel et sensibilise à la nature, aux soins écologiques et au changement climatique comme l'un des principaux défis actuels.

