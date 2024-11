Tunisie: USBG - Les trois points pour se soulager

Mohamed Ali Mâalej et ses hommes ont besoin d'un succès pour sortir un pied de la zone dangereuse.

Après le nul ramené de Métlaoui (l'ESM n'est pas du genre à gâcher trop de points à domicile), l'USBG a commencé à refaire surface. Ce partage des points est le troisième d'affilée après les deux nuls à Soliman avec l'ASS et à Ben Guerdane devant le ST sur le score vierge de 0 à 0. Il faut dire que depuis la victoire du 20 octobre sur l'UST par 2 buts à zéro, qui leur a permis de mettre fin à une série noire de zéro point lors des 4 premières journées, les coéquipiers du portier Noureddine Farhati ont commencé à sortir la tête de l'eau et à récolter des points précieux. C'est cette douce remontée de la pente qui a conduit l'entraîneur Mohamed Ali Mâalej à accepter de reprendre les manettes d'une équipe qu'il a connue dans des périodes moins difficiles et avec laquelle il a réalisé de très bonnes performances.

Même si, cette fois, la tâche est beaucoup plus rude et les enjeux sont plus cruciaux. Cinq matches déterminants l'attendent au tournant. Après l'Espérance aujourd'hui, il aura à effectuer un périlleux déplacement à Bizerte le 21 décembre avant de recevoir l'Etoile le 25 décembre puis de livrer deux parties à haut risque loin des bases avec l'ASG le 28 décembre et l'ESZ le 4 janvier. C'est au terme des résultats de ces cinq rencontres qu'il aura la réponse s'il commence bel et bien à épouser la bonne courbe ascendante.

Bien négocier ce premier virage

Mais c'est match par match qu'il faudra tenter de redresser une situation qui paraissait bien compromise au départ. Il faudra d'abord sortir indemne de ce duel sans merci contre une EST qui n'a pas le droit de laisser filer des points après avoir réussi à réduire l'écart qui la séparait du haut du peloton. Un match qui a fait couler beaucoup d'encre avant même d'avoir commencé pour maintien de sa date et refus de son report par la Ligue suite à l'opposition du club recevant, dont l'accord est indispensable. « Par ce refus, nous n'avons pas cherché à rendre service à n'importe quelle équipe et nous avons pensé au seul intérêt de l'USBG, affirme l'entraîneur adjoint Nizar Sansa.

Après nos derniers résultats positifs, il est tout à fait normal que notre seul but est d'enchaîner et de continuer sur notre lancée. Nous ne pouvons donc pas refuser des circonstances qui nous sont soi-disant favorables pour atteindre cet objectif. Même si l'Espérance doit prendre quelques précautions et se ménager physiquement en prévision de son premier match de la phase de poules en Ligue des champions, elle demeure pour nous un adversaire des plus redoutables. Nous avons intérêt à être très vigilants et à savoir passer sans encombre cet écueil pas facile à surmonter».

En 4-2-3-1

Même si l'adversaire de cette neuvième journée a un énorme potentiel offensif, Mohamed Ali Mâalej ne lui réservera pas un système de jeu spécial. Ce sera le même schéma avec une défense à quatre devant le gardien Noureddine Farhati, avec un seul doute sur le côté droit où Zied Machmoum et Mohamed Lahbib Yeken sont constamment en ballottage pour le poste de titulaire dans l'attente du parfait rétablissement de Skander Lâabidi. Dans l'axe, il y aura la paire devenue inamovible Iyed Touis-Ghazi Abderrazak en attendant également le retour de Aymen Mahmoud. Sur le couloir gauche, Adem Taous s'impose comme pion indispensable dans un dispositif à vocation offensive. Au milieu de terrain, la confiance sera maintenue dans le duo Presnel Arnaud Banga- Khemaies Mâaouani aux postes de demis de récupération devant une ligne d'attaque à trois joueurs d'animation ( Houssem Habbassi sur l'aile droite, Ayoub Mcharek comme régisseur et Iyed Belwafi sur le côté gauche.) Nassim Sioud, qui a retrouvé son sens du but, sera l'attaquant de pointe sur qui pèsera la responsabilité et de grands espoirs de profiter de la moindre petite faille dans la défense espérantiste pour marquer le but qui pourrait changer la physionomie du match avant que la machine des "Sang et Or" ne commence à carburer à fond et ne prenne l'avantage à la marque. L'USBG jouera donc pour la victoire, la seule susceptible de la sortir du bas du tableau avec 3 points seulement de marge de sécurité avec le dernier classé l'UST et deux longueurs d'avance insuffisantes sur les avant-derniers du classement, EGSG et CAB.