Cote d'Ivoire: Femmes victimes de violences et le viols - Un plaidoyer pour la gratuité du coût du certificat médical

Dans la prise en charge des femmes victimes de violences et de viols, l'accès à un certificat médical est considéré comme une étape cruciale. Toutefois, le coût de ce sésame fixé à 50 000 FCFA n'est malheureusement pas à la bourse de toutes les victimes. C'est alors une situation qui empêche nombre de ces personnes concernées à porter plainte et par conséquent d'attaquer les présumés agresseurs en justice.

Dans un communiqué, publié le jeudi 21 novembre 2024, l'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire (AFJCI), les AmazoOn du web, l'Alliance des jeunes filles en action pour le bien-être (AJFABE) et la Fédération nationale des organisations de santé de Côte d'Ivoire (FENOS-CI) attirent l'attention des pouvoirs publics sur ces faits et plaident pour la gratuité du coût du certificat médical.

Ces Associations et Ong qui militent pour la protection de ces femmes victimes estiment que « ce frein à accéder à la justice contribue à la persistance de l'impunité et à la souffrance des victimes ». Car, selon elles, cet obstacle d'accès à la justice est non-conforme à la circulaire n°15/MJ/CAB du 13 juillet 2016 relative à la répression du viol. Mais aussi, est contraire aux Objectifs de développement durable (ODD) 3 relatif à la santé et au bien-être et à l'ODD 5 sur l'égalité entre les sexes.

Bien plus, ces organisations ajoutent également que « le défaut de prise en charge médicale des femmes victimes de violences et le coût exorbitant du certificat médical est contraire à la loi n°2021-894 du 21 décembre 2021 relative aux mesures de protection des victimes de violences domestiques, de viol et de violences sexuelles autres que domestiques ».

C'est pourquoi, elles appellent les autorités gouvernementales et l'ensemble des autres parties prenantes à adopter des mesures spécifiques et durables pour que ces femmes survivantes de viol ou de violences bénéficient gratuitement d'un certificat médical et d'une prise en charge médicale adéquate.

Il faut souligner que ce plaidoyer des Associations susmentionnées s'inscrit dans la droite ligne des 16 jours d'activisme à partir du lundi 25 novembre 2024 pour permettre aux victimes d'obtenir justice.