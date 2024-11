Cote d'Ivoire: Concours sur la connaissance de l'Inde - Les 30 meilleurs gagnants du quiz seront invités en voyage d'immersion en Inde

La 5e édition de Bharat Ko Janiye Quiz (Concours sur la connaissance de l'Inde) a été lancé virtuellement par le ministre des Affaires extérieures de l'Inde, Dr. S. Jaishankar, le 11 novembre 2024.

Le concours est une initiative du gouvernement indien visant à renforcer les liens avec la diaspora indienne, en particulier avec les jeunes, et à intéresser les étrangers désireux d'en savoir plus sur l'Inde. Le concours est conçu pour promouvoir une meilleure compréhension de l'histoire, de la culture et de la croissance de l'Inde, ainsi que de son édification et de ses contributions dans le monde.

La 5e édition du concours se déroule en ligne (www.bkjquiz.com) du 11 novembre 2024 au 11 décembre 2024 et est ouverte à la participation des Indiens non-résidents et des personnes d'origine indienne/ressortissants étrangers, âgés de 14 à 50 ans. Les 30 meilleurs scores du quiz, 15 dans chaque catégorie, seront invités à participer à un voyage d'immersion de deux semaines en Inde dénommé "Know India Tour". Ils participeront également à la 18e journée des Indiens d'outre-mer, à Bhubhaneshwar, du 8 au 10 janvier 2025.

Le Bharat Ko Janiye Quiz a débuté en 2015 à la suite d'une annonce faite par le Premier ministre Shri Narendra Modi lors des célébrations du 13e Pravasi Bharatiya Divas (Journée des Indiens d'outre-mer). À ce jour, le ministère a organisé quatre éditions du Bharat Ko Janiye Quiz en 2015, 2018, 2020 et 2022.