Ile Maurice: IBL prend le contrôle de la Clinique Bon Pasteur

IBL affiche son ambition de devenir un acteur clé dans le secteur de la santé. Le groupe a pris le contrôle de la Clinique Bon Pasteur, située à Rose-Hill, en acquérant 65 % de son capital à travers sa filiale Life Together.

En 2021, IBL détenait déjà 24,6 % des parts. Cette acquisition s'inscrit dans la stratégie du groupe IBL, classé première société du pays en 2024 selon Top Hundred Companies, avec un chiffre d'affaires de Rs 101 milliards. Depuis 2019, le groupe a fait de la santé un pilier de son développement, notamment avec la création de Life Together, sa marque dédiée aux établissements de soins.

Fondée il y a plus de 90 ans, la Clinique Bon Pasteur, nom emblématique des services de santé, se distingue par la qualité de ses soins et ses valeurs humaines, avec une approche centrée sur le patient. L'acquisition de la majorité de son capital par le groupe IBL reflète l'engagement de ce dernier à fournir des soins de qualité dans un cadre chaleureux et sécurisé, au service des patients et de la communauté.

Arnaud Lagesse, CEO du groupe, affirme que cette acquisition renforce les ambitions d'IBL dans le domaine de la santé. «IBL croit fermement qu'un secteur de la santé solide et centré sur l'humain est essentiel à la stabilité sociale et au bien-être de notre pays. Notre investissement continu dans ce secteur soutient la croissance durable de notre île et crée des synergies avec nos autres activités dans le domaine. Notre engagement fait partie intégrante de notre vision à long terme, qui consiste à contribuer au développement économique de la région».

Avec l'acquisition d'une part majoritaire dans la Clinique Bon Pasteur, Life Together étend son réseau de cliniques et de centres médicaux à trois points clés du pays : le nord, l'ouest et, désormais, le centre. Life Together poursuit ainsi ses initiatives inter-cliniques visant à améliorer les services de santé à Maurice.

La Clinique Bon Pasteur compte s'appuyer sur cette acquisition pour continuer à moderniser ses infrastructures et promouvoir des innovations médicales et paramédicales, tout en préservant son approche humaine et son excellente réputation.

Pour Géraldine Jauffret, CEO de Life Together, cette acquisition renforce un partenariat professionnel déjà établi. Elle s'est réjouie de ce rapprochement opérationnel, qui bénéficiera tant aux patients qu'aux équipes. «Chez Life Together, notre vision est de transformer le secteur de la santé à Maurice en nous positionnant sur une offre de proximité, allant au-delà des soins hospitaliers traditionnels grâce à des parcours patients personnalisés, innovants et holistiques.» Sa société s'engage par ailleurs à fournir une expertise médicale et paramédicale de pointe, tout en adoptant une approche centrée sur l'humain et le respect du patient. Après la Clinique Bon Pasteur, qui s'inscrit dans une série d'investissements significatifs réalisés ces dernières années, d'autres projets sont en préparation, dit-elle.