Egypte: Le ministre des Affaires étrangères rencontre son homologue chypriote

Le ministre des Affaires étrangères et de l'Emigration Dr Badr Abdel Ati a rencontré son homologue chypriote, M. Konstantinos Koumpos, aujourd'hui vendredi, en marge du Forum Sir Bani Yas tenu aux Émirats arabes unis. Au cours de la réunion, le ministre Abdelatty a salué les relations distinguées entre l'Égypte et la Chypre et la coopération conjointe à différents niveaux, saluant le caractère stratégique des relations bilatérales et l'aspiration à les développer dans divers domaines.

Il a également souligné la volonté de l'Égypte de tenir le dixième sommet dans le cadre du mécanisme de coopération tripartite entre l'Égypte, Chypre et la Grèce, que l'Égypte accueille, ainsi que de tenir la deuxième session du Comité gouvernemental suprême présidé par les présidents égyptien et chypriote.

Le ministre Abdelatty a souligné la volonté de l'Égypte de renforcer les relations économiques, commerciales et d'investissement entre les deux pays en formant un conseil conjoint des hommes d'affaires, notant l'importance d'intensifier les activités économiques conjointes pour renforcer l'investissement et la coopération commerciale, en particulier dans les domaines de l'énergie, de l'agriculture, tourisme, transport maritime et pêche.

Le ministre des Affaires étrangères a également souligné l'importance que la partie égyptienne accorde au développement de la coopération dans le domaine de l'emploi des travailleurs égyptiens à Chypre. Source: progres.net.eg