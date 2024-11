Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 24 novembre 2024

AES : Les modèles de documents d’identité et de voyage retenus

Les ministres de la Sécurité du Mali, du Burkina Faso et du Niger se sont réunis à Bamako pour harmoniser les documents d’identité et de voyage dans l’Alliance des États du Sahel (AES). Une initiative visant à renforcer l’intégration régionale et la sécurité transfrontalière.

Après leur rencontre du vendredi 22 novembre à Bamako pour harmoniser les documents d’identité et de voyage dans l’espace AES, les ministres de la Sécurité du Mali, du Burkina et du Niger, ont été reçus par le chef de l’Etat malien, le Général Assimi Goïta par ailleurs président en exercice du bloc sahélien créé en septembre 2023. (Source apanews)

Côte d’Ivoire/Développement durable et urbanisme : Robert Beugré Mambé au 45e Big 5 Global à Dubaï

Le Premier Ministre ivoirien, également Ministre des Sports et du Cadre de Vie, Robert Beugré Mambé, participera du 22 au 29 novembre 2024, en tant qu’invité d’honneur, à la 45e édition du Big 5 Global, organisée à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis. Cet événement, reconnu comme l’une des plus importantes plateformes internationales dédiées à l’immobilier et à la construction dans les régions du Moyen-Orient, d’Afrique et d’Asie du Sud, est un rendez-vous stratégique pour les décideurs, experts et investisseurs du secteur. (Source Fratmat)

Référendum 2024 au Gabon : Des recours introduits devant la Cour Constitutionnelle

Alors que les résultats provisoires du référendum constitutionnel du 16 novembre ont été annoncés, une contestation judiciaire vient semer le doute sur le processus. Six requérants, Alain Fredy Ogouliguende, Luc Bengone Nsi, Bouassa Mapangou, Serges Christian Nguema, Jean-François Mba et Victor Mouang Mbading, ont saisi la Cour Constitutionnelle pour exiger l’annulation du scrutin, qu’ils qualifient d’illégal et d’anticonstitutionnel.

Les contestataires s’appuient sur plusieurs textes juridiques pour dénoncer le caractère illégal du référendum. Ils invoquent notamment la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance, qui considère toute prise de pouvoir par la force comme un crime. En outre, ils rappellent que la Constitution actuelle stipule qu’un référendum ne peut être organisé que par un président élu démocratiquement. (Source GabonMediaTime)

Sénégal : Samuel Sarr finalement placé en garde à vue

Arrêté à l’AIBD hier vendredi 22 novembre 2024 alors qu'il revenait de voyage, Samuel Sarr est placé en garde à vue à la Section de Recherches. Samuel Sarr placé en garde à vue ! L’ancien ministre de l’Énergie a été arrêté à son retour de voyage à l’aéroport international de Diass, puis remis aux gendarmes de la Section de Recherches, selon les informations de Kewoulo.

Bien qu’il soit encore trop tôt pour donner des détails sur cette affaire, il semble que son arrestation soit en lien avec l’affaire de sa centrale électrique du Cap des Biches, West Africa Energy. (Source pulsesn)

RDC : L’Assemblée nationale adopte le budget 2025 après les amendements de la commission ECOFIN

Au cours de la séance plénière tenue le vendredi 22 novembre 2024, les députés nationaux ont adopté le projet de loi des finances pour l’exercice 2025, après les amendements apportés par la commission économique, financière et contrôle budgétaire (ECOFIN).

À trois semaines de la clôture de la session budgétaire de septembre 2024, l’Assemblée nationale a accompli sa mission en dotant la Nation d’un budget pour l’année 2025, après un examen minutieux du projet de loi déposé par le gouvernement. (Source mediacongo)

La Guinée fournit de l’électricité à Kédougou (Sénégal) grâce au projet d’interconnexion

Il est difficile pour de nombreux Guinéens de croire que la Guinée fournit de l’électricité au Sénégal. C’est pourtant une réalité depuis plusieurs mois. C’est le chef du site Somba, Poste-OMVG 225/30 KV de Mali qui l’a confirmé lors d’une visite guidée effectuée sur le site ce samedi.

Selon Jacob Millimono, le poste de Mali fournit de l’électricité à la ville de Kédougou (Sénégal) et plusieurs autres localités, grâce au projet d’interconnexion de l’OMVG. (Source mediaguinee)

Festival du film d'Almería : "Rachid" de la marocaine Rachida El Garani décroche le Prix du meilleur court métrage international

Le film "Rachid", de Rachida El Garani, a remporté le Prix du meilleur court métrage international au 23e Festival international du film d'Almeria, qui se tient du 15 au 24 novembre dans cette ville du sud-est de l'Espagne. C'est le producteur de l'œuvre qui s'est vu remettre le prix lors d'une cérémonie organisée vendredi soir. "Rachid", une comédie sur les préjugés et le racisme, est le premier film de fiction de la réalisatrice belgo-marocaine Rachida El Garani. (Source Lematin.ma)

Lutte contre la faim au Tchad : Mao accueille la célébration différée de la Journée Mondiale de l'Alimentation

Placée sous le thème « Droit aux aliments au service d’une vie et d’un avenir meilleurs », cette journée vise à lutter contre l'insécurité alimentaire et la malnutrition. Dans cette optique, le gouvernement du Tchad, avec ses partenaires la FAO et le PAM, organise cette cérémonie importante.

Le Chef d'Antenne de la FAO à Mao, Dr Belembaye Tongongar, a présenté des statistiques alarmantes, indiquant que plus de 733 millions de personnes dans le monde souffrent de la faim en raison de conflits, de chocs climatiques répétés et de ralentissements économiques. Cette situation affecte principalement les populations pauvres et vulnérables, y compris de nombreux ménages agricoles. (Source alwihda)

Le Bénin et l’AFD signent un accord de financement budgétaire inédit à la politique publique culturelle

Le Ministre d’État chargé de l’Économie et des Finances, Romuald Wadagni et la Directrice de l’Agence Française de Développement (AFD) au Bénin, Laure Weisgerber ont procédé, vendredi 22 novembre 2024, à Cotonou, à la signature de deux accords. C’est dans le cadre d’un financement budgétaire de politique publique (FBPP) dédié au secteur de la culture pour un montant total de près de 36 milliards de FCFA sous forme de prêt. La signature a eu lieu en présence du ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, Jean-Michel Abimbola.

Le Bénin et l’AFD renforcent leur partenariat dans le secteur de la culture. Après le financement obtenu en 2021 pour la construction du Musée des Rois et des Amazones du Danhomè (MuRAD) (environ 23 milliards de FCFA), le Bénin vient de décrocher un autre financement. L’AFD a accepté sous la demande des autorités béninoises de financer le futur Musée d’Art Contemporain de Cotonou (MACC) au sein du Quartier Culturel et Créatif (QCC) de Cotonou. Le montant total est de 19,6 milliards de FCFA dont 16,4 milliards en prêt et 3,2 milliards en subvention. (Source 24haubenin)

Burundi/Panne électrique à l’aéroport : Un incident qui soulève des inquiétudes

Mercredi 20 novembre 2024, l’aéroport international Melchior Ndadaye a connu une panne électrique en fin de journée, perturbant l’éclairage de sa piste d’atterrissage. L’incident a entraîné l’annulation de plusieurs vols nocturnes, suscitant des inquiétudes parmi les passagers et des critiques sur la gestion de certaines infrastructures stratégiques au Burundi.

Dans un message publié sur son compte X, le directeur général de l’aéroport, Joël Nkurabagaya, a déclaré que : « Suite à une panne électrique survenue à la fin de la journée de ce mercredi 20/11/2024 à l’Aéroport international Melchior Ndadaye, l’éclairage de la piste a été affecté, ce qui a perturbé les opérations nocturnes. L’équipe technique est à l’œuvre pour restaurer l’éclairage ». (Source Iwacu)