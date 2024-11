Algérie: Association des oulémas musulmans - Retour au pays de la délégation médicale dépêchée au Liban

Alger — La délégation médicale relevant du comité de secours de l'Association des oulémas musulmans algériens est rentrée, samedi soir au pays, après avoir accompli sa mission humanitaire au Liban en proie à l'agression sioniste.

A son arrivée à l'Aéroport international Houari-Boumediene, le chef de la mission et président du comité de secours de l'Association des oulémas musulmans, M. Amar Talbi, a précisé que "la délégation médicale, composée de chirurgiens spécialisés en chirurgie générale, en neurochirurgie et en chirurgie orthopédique et de médecins anesthésistes-réanimateurs, a accompli son devoir envers les blessés dans l'agression sioniste".

Les Libanais ont "exprimé leur gratitude et leur reconnaissance envers les membres de la mission algérienne pour leur efforts, qui reflètent les valeurs de fraternité et de solidarité entre les deux pays et les deux peuples frères", a dit M. Talbi.

Pour sa part, le chef de la délégation médicale, Pr. Mohamed Kihal, a indiqué qu'"il s'agit de la première initiative du genre", soulignant que "les membres de la délégation ont accompli pleinement leur mission conformément à l'engagement de l'Algérie aux côtés des opprimés".