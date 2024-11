Alger — Le ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire a lancé, samedi à travers toutes les wilayas du pays, une campagne de sensibilisation pour accompagner l'opération d'installation de détecteurs de monoxyde de carbone dans les foyers, indique un communiqué du ministère.

Cette campagne, qui se poursuivra jusqu'à la fin du mois de décembre prochain, est organisée en collaboration avec les secteurs de l'Energie, des Mines et des Energies renouvelables, de l'Education nationale, des Affaires religieuses et des Wakfs, de la Santé et de la Communication, et avec la participation active des services de la Protection civile, précise la même source.

Cette campagne s'inscrit dans le cadre des efforts de lutte contre les risques d'intoxication au monoxyde de carbone, indique le communiqué, rappelant, à cet égard, que "les pouvoirs publics, conformément aux instructions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, avaient lancé une vaste opération nationale d'installation de 22 millions de détecteurs de ce gaz toxique dans les foyers, sous la supervision des services de Sonelgaz qui s'y emploient depuis plusieurs mois".

Cette campagne de sensibilisation, qui "vient accompagner l'opération et lui donner l'impulsion nécessaire à l'approche de l'hiver", prévoit plusieurs activités de proximité ayant pour but de "faire connaître le programme de l'opération à travers les différents quartiers et communes" et d'"inciter les citoyens à faciliter le travail des équipes mobilisées dans cette opération visant à préserver les vies humaines", tout en rappelant "le nécessaire respect des conditions de bonne utilisation de ces détecteurs".

Cette campagne permettra également d'"étendre la sensibilisation aux autres moyens de prévention contre les risques d'intoxication au monoxyde de carbone", conclut le communiqué.