Tunisie: Ouverture des 25èmes Journées Théâtrales de Carthage avec pour slogan 'le théâtre de toutes les résistances... l'art de la vie'

Tunis — La 25ème édition des Journées Théâtrales de Carthage (JTC) a été ouverte, samedi soir, au cours d'une cérémonie officielle organisée, au Théâtre municipal de Tunis, précédée par une prestation au piano, devant le théâtre, sur l'avenue Bourguiba au coeur de la Capitale.

A l'issue de la cérémonie officielle, la Cité de la culture a abrité le spectacle d'ouverture, « Star Returning » de Lemi Ponifasio, présenté à la grande salle du Théâtre de l'opéra de Tunis.

La soirée inaugurale a été marquée par la présence de la ministre des Affaires Culturelles Amina Srarfi et d'un certain nombre de diplomates et d'invités dont des artistes arabes, africains et d'ailleurs.

Organisé sous l'égide du ministère des Affaires culturelles, le festival des JTC est un rendez-vous annuel d'envergure arabe et africaine, ouvert sur le théâtre dans le reste du monde.

L'actrice Saoussen Maalej était la maîtresse de la cérémonie d'ouverture démarrée par l'interprétation de l'hymne national tunisien.

Le metteur en scène Ghazi Zoghbani est le concepteur de la scénographie du spectacle inaugural, riche en couleurs et porteuse d'un message d'espoir et de paix dans le monde.

Le directeur des JTC, l'homme de théâtre Mohamed Mounir Argui, a déclaré ouverte cette édition 2024 tout en soulignant la ferme position du festival en faveur des causes justes. Il a notamment évoqué une édition spéciale pour ce rendez-vous théâtral arabe et africain ouvert sur le théâtre dans le monde entier.

Il a également exprimé sa solidarité avec les délégations étrangères qui n'ont pas pu participer au festival en raison de difficultés en lien avec le visa tout en rappelant la vocation des JTC qui offrent une occasion unique pour célébrer l'art et la culture.

Les questions humanitaires sont au coeur de cette édition ayant pour slogan "Le théâtre de toutes les résistances... l'art de la vie". La guerre dans les Territoires palestiniens occupés et notamment dans la Bande gaza ainsi qu'au Liban sud sont au coeur de la programmation. Dans ce contexte, la soirée a été marquée par une prestation de l'artiste guitariste et compositeur palestinien Shadi Zaqtan.

Une chorégraphie a été interprétée par des enfants appartenant au cirque Paparouni en hommage aux « enfants du monde » notamment ceux vivant dans des conditions de guerre.

Certaines figures du théâtre et de la télévision en Tunisie étaient à l'honneur dont Amel Baccouche, Wajiha Jendoubi, Mokdad Salhi, Yahya Al Faydi, Fatma Bahri, et Mounir Ben Youssef.

Un hommage posthume a été également rendu à Abdelmajid Jemâa, Mourad Karrout, Saadi Zidani, Abdelhak Khamir, Abdel Aziz BelGaied Hassine, Mahjouba Ben Saad et Mohamed Mourali ainsi que l'artiste engagé Yasser Al-Jaradi, récemment décédé, pour lequel a chanté l'artiste Raoudha Abdallah.

La soirée s'est poursuivie avec le spectacle d'ouverture, « Star Returning » du metteur en scène Lemi Ponifasio. Cette oeuvre profonde et visionnaire de l'artiste de théâtre polynésien Lemi Ponifasio, a été créée en collaboration avec le peuple Yi de la région de Daliangshan en Chine.

De longues files d'attentes étaient visibles depuis le hall central de la Cité de la culture jusqu'à l'entrée principale du Théâtre de l'Opéra de Tunis. Prévu à 20h, le spectacle a finalement commencé vers 21h devant un public assez nombreux. Après son avant-première chinoise le 8 novembre courant, dans la ville de Xichang (Province de Sichuan), ce spectacle a fait sa première mondiale aux JTC.

Organisé du 23 au 30 novembre 2024, à Tunis, le festival des JTC présente une sélection de 125 spectacles issus de 32 pays arabes, africains et d'ailleurs. 12 spectacles sont dans la compétition officielle, exclusivement destinée aux structures théâtrales professionnelles, arabes et africaines.

Le théâtre tunisien est dans la course aux Tanits à travers « Danse Céleste » de Taher Aissa Ben Arbi et « Toxic paradise » de Sadok Trabelsi.

Le jury de la compétition officielle, présidé par l'auteur, poète et critique tunisien Mohamed El Ouni, réunit le griot, dramaturge et comédien burkinabé Hassan Kassi Kouyaté, le dramaturge et académicien irakien Khazaal Al Mejidi, la comédienne et autrice palestinienne Raeda Taha, la comédienne syrienne Hala Omrane et un universitaire tunisien, Yacine Ouni, en tant que rapporteur.

Le festival présente des spectacles hors compétition avec notamment des expressions théâtrales de la diaspora et des spectacles issus de divers pays dans la section Théâtre du monde. La Tunisie présente divers spectacles pour adultes et pour enfants et autres dédiés au théâtre d'intégration sociale et au théâtre de la liberté.

Le théâtre syrien, la cause palestinienne et la guerre contre la Bande de Gaza et le Liban sont au coeur de la programmation des JTC 2024 pour une semaine riche en spectacles et autres rendez-vous autour du théâtre arabe et africain.

