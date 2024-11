Tunisie: Festival de la Gastronomie du Poulpe - Kerkennah, île de traditions et d'avenir

L'île de Kerkennah accueillera, du 29 novembre au 1er décembre prochains, la "Caravane de la Route de la Gastronomie en Tunisie", avec la participation d'associations venues de Béni Khedache, Djerba (gouvernorat de Médenine), Tozeur et Sfax. Cet événement est organisé par l'association Tawassoul Al-Ajyal de Sfax et le réseau des associations de la Route de la Gastronomie en Tunisie.

Un hommage au patrimoine culinaire et culturel

Cette caravane coïncide avec la deuxième édition du Festival de la Route de la Gastronomie du Poulpe, un événement initié l'an dernier par l'association Tawassoul Al-Ajyal pour mettre en valeur le riche patrimoine matériel et immatériel de l'archipel de Kerkennah. Lors d'une conférence de presse, la délégation régionale du tourisme de Sfax et les organisateurs ont souligné l'importance de cette initiative dans la préservation et la promotion des traditions locales.

L'événement réunira des acteurs clés du développement, des composantes de la société civile et des professionnels des secteurs touristique, culturel et agricole. Y participeront notamment des pêcheurs, des artisans et des associations locales, ainsi que des structures d'autres régions tunisiennes ayant développé, comme Tawassoul Al-Ajyal, des circuits touristiques et valorisé leur patrimoine culinaire.

Selon Sana Taktak Kaskas, présidente de l'association Tawassoul Al-Ajyal, « la création de routes gastronomiques s'inscrit dans le cadre du projet Renforcement du tourisme durable en Tunisie, soutenu par l'agence de coopération allemande GIZ et cofinancé par l'Union européenne dans le cadre du programme Tounes Wijhetouna. » La caravane rassemblera des participants de plusieurs régions, notamment Béni Khedache, Djerba, Tozeur et Sfax.

Des circuits gastronomiques comme atout touristique

Le commissaire régional du tourisme de Sfax, Fathi Zarida, a déclaré que ces initiatives visent à diversifier et enrichir l'offre touristique en répondant aux attentes des touristes tunisiens et étrangers, qui privilégient de plus en plus un tourisme alternatif et durable. Il a également souligné l'importance de mettre en lumière les spécialités culinaires locales, comme le poulpe, emblème de Kerkennah, qui constitue un puissant levier d'attractivité touristique.

Il est à noter que la deuxième édition du festival comprendra des conférences sur la préservation du patrimoine face aux changements climatiques, des activités de plantation dans le cadre du programme de la ceinture verte, ainsi que des animations valorisant les traditions culinaires et les spécialités locales de Kerkennah. Le tout vise à ancrer la région comme une destination touristique alternative, durable et respectueuse de son environnement naturel et culturel.