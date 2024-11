Togo: Golfe 1 renforce la gouvernance de son territoire communal

La Mairie de la Commune de Golfe 1 (Bè Afédomé) innove encore. Et cette fois, à travers l'organisation d'un séminaire à l'endroit de son personnel. Il s'agit d'un séminaire dont le thème principal est « Renforcement de la Gouvernance territoriale » et qui a rassemblé tout le personnel des différents démembrements de cette Mairie autour de son exécutif ce Samedi 23 novembre 2024 à Lomé.

Une occasion de réflexion et d'ébauches de stratégies, entre les membres d'un seul et même corps ayant au final un objectif commun, le développement de la commune de Bè Afédomé, ce séminaire a enchanté la quasi-totalité des participants. C'est le cas par exemple de la responsable de la Division mobilisation des recettes de la commune, Sonia Adabra, et bien d'autres.

« Nous avons réfléchi sur les différentes stratégies à adopter pour pouvoir mieux développer notre commune. Nous avons reçues les idées de tout un chacun. Il ne faudrait pas seulement que le Directeur ou le Maire ou le secrétaire qui doit émettre les idées. Même le planton, un agent d'entretien peut apporter ses idées. Dans le groupe mobilisation des ressources endogènes, nous avons vu nos insuffisances et adopté des stratégies pour corriger.

Au final, l'objectif est de mettre en pratique tout ce qui a été dit comme résultats », a confié cette dernière au terme des travaux. Et de poursuivre, « je suis satisfaite. Avec les idées reçues, on voit qu'on a beaucoup à faire, nous avons des ressources qui sont négligées et qui seront prises en compte maintenant ». En voilà qui promet et qui peut faire dire au Maire principal de cette commune qu'ils n'ont pas fait fausse route en décidant de l'organisation de cet atelier à l'endroit de tout le personnel de la Commune de Golfe 1.

En tout cas, d'après Joseph Koamy Gbloèkpo Gomado, « être toujours ensemble porte toujours un fruit. Et ce fruit, c'est dans l'intérêt de nos populations. Nous avons eu à asseoir un modèle de gouvernance qui est basé sur la loi de la décentralisation et le respect de cette loi. De temps en temps, il faut quand même revoir cette approche et vous allez remarquer que dans le thème de cet atelier, on a dit renforcement de la gouvernance territoriale. Et dans cette démarche, nous avons eu à, non seulement, travailler au niveau du Conseil communal mais aussi d'associer ceux qui mettent en pratique les orientations du Conseil municipal et de l'exécutif. Et le personnel constitue le bras armé du Conseil municipal ».

Il y est allé en levant le voile sur les travaux de groupes suivant les intitulés des différents groupes.

Des ressources endogènes pour mieux investir sans heurter les populations

« « La mobilisation des ressources endogènes ». Vous êtes sans savoir que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Sans ça, on ne peut en aucun cas asseoir un développement durable inclusif pour nos populations. Donc c'est le lieu de voir comment on peut plus mobiliser les ressources financières, pour investir tout en ne pas alourdir ou compliquer la vie à nos populations. Ceci, tout en analysant ce que nous faisons déjà et se projeter dans l'avenir », ainsi, M. Gomado a décortiqué le premier thème ayant fait l'objet d'un groupe de travail.

Vendre au mieux Golfe 1

Il n'y pas mieux qu'un département Communication et marketing territorial pour accomplir une telle mission, analyse le premier citoyen de la commune. « Le deuxième thème, c'est le marketing territorial. Vous êtes sans savoir que nous avons maintenant une Direction de la Communication et de Marketing territorial, mais il faut avoir une stratégie.

Le marketing territorial nous permet de vendre notre territoire. Pour vendre votre territoire, il faut savoir les potentialités de votre territoire et voir comment valoriser ça et vendre, attirer plus d'investisseurs, et plus de monde à s'installer sur notre territoire. Nous sommes déjà plus de 351.550 habitants, selon le recensement de 2022, mais quand on veut toujours attirer plus de gens.

Si quelqu'un quitte les autres communes et s'installe chez nous, c'est quelque chose. Ce qui veut dire qu'il trouve un intérêt. Exemple, le taux de réussite des élèves est en hausse, peut attirer un parent, c'est un aspect, notre territoire a aussi l'unique marché des fétiches, on peut aussi valoriser ça. Donc le marketing territorial c'est de réfléchir sur ce nouveau concept pour attirer des investisseurs, des citoyens à s'installer sur notre territoire », telle est sa vision sur cette nouvelle donne et cette nouvelle dimension qu'ils se sont tracées dans Golfe 1.

Gestion des déchets et santé des populations, le recto et le verso d'une même feuille

La question a fait l'objet du travail d'un des groupes qui ont été mis en place au cours des travaux de ce séminaire du personnel de Golfe 1. « Le 3ème thème, c'est la gestion des déchets et le développement communal. La santé, c'est avant tout. Alors que chaque année on retrouve sur notre territoire communal, des cas de choléra et qui sont liés à la gestion des ordures, nous sommes appelés à réfléchir. Nous avons dès notre installation, à déployer des modèles de gestion des ordures, mais on est toujours face à l'échec ; pourquoi ne pas réfléchir.

L'honnêteté intellectuelle nous dit, si on a des échecs, de le dire. Ce n'est pas les gens qui vont dire ou publier des choses, mais on sait où on va. Le développement c'est aussi faire face à l'échec, ce n'est pas que pour des hauts. Si les échecs arrivent, on doit rebondir. Et ça c'est de réfléchir à comment se remobiliser, et le personnel qui est sur le terrain, et toujours en contact avec nos populations, ensemble on va réfléchir, faire l'état des lieux, voir le rôle de la mairie face à des déchets et comment gérer au mieux nos déchets », a avancé le ministre maire de Golfe 1, qui compte sur les données de terrains pour relever le défi de la gestion des déchets.

Quid alors des ressources humaines ?

En tout cas, elles ne sont jamais oubliées. C'est d'ailleurs raison pour laquelle un groupe s'y est planché. Pour le Maire Gomado, « tout est basé sur les ressources humaines ». Et, poursuit-il, « on peut avoir des milliards mais quand on n'a pas la compétence nécessaire, on ne peut pas utiliser le tiers de ces milliards. Et aussi, il ne s'agit pas d'utiliser pour l'utiliser mais d'avoir la qualité les résultats nécessaires au profit de nos populations.

Donc tout ça rassemblé, on peut avoir une idée de l'importance de l'organisation de cet atelier car chacun des personnels détient une potentialité, un savoir-faire dont on voudrait profiter. Ce n'est pas seulement l'exécutif ou le Conseil qui va donner l'orientation, mais il faut qu'on utilise aussi le savoir-faire de nos agents, du directeur jusqu'au planton, nous constitution des maillons qu'une chaine qu'on doit exploiter pour encore aller plus loin ». Il attend d'ailleurs beaucoup des ressources humaines de sa commune qui doit faire montre de plus d'engagement.

La dynamique de groupe, doit toujours guider les actions

C'est la conviction du Maire de Golfe 1. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle, il a au cours de ce séminaire développé à l'endroit de tous, une communication sur le sujet de « la dynamique de groupe ». « A travers cette présentation, j'ai eu à faire comprendre à tous que nous constituons un groupe. Et dans ce groupe, il y a des sous-groupes, donc, nous devons nous harmoniser puisque nous avons un objectif commun, qui est le développement de notre territoire.

Et il faut la cohésion de groupe, et à travers cette cohésion maintenir le débat démocratique et aussi, faire appel à ce que chacun de nous soit un leader, pour relever le défi très complexe », doit-on retenir des outils qu'il a apportés aux uns et aux autres. Ce séminaire achevé sur une note positive, cap sur les dernières semaines et les prochains mois de 2025 pour encore plus de résultats que jamais dans Golfe 1 et sous le leadership d'un Joseph Gomado, toujours engagé pour le bien de sa communauté et des jeunes Adjoints au Maire très rompus à la tâche.