Ile Maurice: Une troisième plainte contre l'ex-commissaire de police Dip

Après Roshan Kokil, ex-ASP, et l'ex-Chief Inspector Lallah Pursun qui sont allés de l'avant avec une plainte contre l'ancien commissaire de police Anil Kumar Dip, c'est au tour de Rajeshwar Moosoohur de saisir le Central Criminal Investigation Department (CCID) le 22 novembre.

Cet homme de 62 ans a indiqué qu'il était un ancien surintendant adjoint de la police qui avait pris sa retraite contre son gré avec effet au 1eᣴ mai 2022. Avant cela, il était affecté au CCID en 2015 où il avait soumis au bureau du DPP un dossier avec un rapport faisant état d'une fraude massive de plusieurs millions de roupies à la banque Bramer, affaire dans laquelle Dip, alors ACP, sa femme et son fils avaient été arrêtés et libérés sous caution. Le rapport demandait des poursuites contre le fils et la femme.

Sa mutation du CCID au poste de police d'Abercrombie le 15 juin 2022 a eu lieu après que Dip a été nommé CP et Moosoohur estime que selon ses informations concordantes, le rapport entourant cette enquête aurait contribué à cette décision. Il dit avoir subi des insultes et par tous les actes et abus d'autorité de l'ancien commissaire, il s'est senti moralement torturé. De ce fait, il souhaite que la police mène une enquête pénale contre Dip pour abus d'autorité et torture mentale tout en se réservant, dit-il le droit de le poursuivre civilement.