Ile Maurice: Décès du petit Ayaan Ramdoo - Le procès se poursuit ce mardi

Le procès entourant le décès du petit Ayaan Ramdoo, survenu en novembre 2020, s'est poursuivi devant la cour intermédiaire avec de nouvelles révélations faites lors de la dernière audience. Il est reproché à Bibi Nawsheen Beeharry d'avoir exposé son fils, âgé de deux ans, à des dommages physiques infligés par son concubin, Ashar Soobratee, entre juillet et novembre 2020 à Mosque Road, Midlands. Une accusation d'«exposing a child to harm» a été retenue contre la mère de 26 ans, représentée par Me Shameer Hussenbocus et Me Bhavna Bhoodun.

La Dr Nesha Soobhug, médecin de 31 ans dans le privé, fait également l'objet d'une accusation après avoir certifié le décès de l'enfant le 12 novembre 2020 à l'hôpital Jawaharlal Nehru, à Rose-Belle, en l'attribuant à des causes naturelles. Cependant, la Dr Soobhug était au courant qu'une autopsie était nécessaire pour déterminer la véritable cause du décès. En agissant ainsi, elle aurait entravé l'enquête policière.

Le caporal Moontajally Emambocus, 55 ans, fait l'objet d'une accusation similaire. Il est reproché de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour que l'autopsie soit réalisée, permettant ainsi à une personne non autorisée de certifier la cause du décès. Cela aurait eu pour effet d'entraver l'enquête sur le décès du petit Ayaan.

Déposition du caporal

Lors de la lecture de la déposition du caporal Moontajally Emambocus, produite en cour intermédiaire, il ressort que le caporal a nié avoir proposé à Ashar Soobratee, le beaupère du défunt Ayaan, de recourir à un médecin privé pour obtenir un faux certificat de décès dans le but de prendre possession du corps de l'enfant.

Le caporal, qui est représenté par Me Gavin Glover, Senior Counsel, a expliqué qu'il travaillait au poste de police de l'hôpital Jawaharlal Nehru et que ce serait le beau-père qui l'aurait approché pour lui annoncer le décès de l'enfant et lui faire part de la volonté de la famille de ne pas procéder à une autopsie.

D'après le caporal, c'est également Ashar Soobratee qui lui aurait affirmé qu'un médecin privé pouvait certifier le décès de l'enfant. Après cette discussion, le numéro de la Dr Nesha Soobhug a été obtenu, et c'est Soobratee lui-même qui aurait pris contact avec la médecin. Moontaj Emambocus a précisé qu'il n'avait pas vu la doctoresse examiner le corps du petit Ayaan avant qu'elle ne certifie le décès. Me Glover n'a pas contre-interrogé le policier qui a fait la lecture de la déposition.

Toutefois, le ténor du barreau a interrogé un policier sur les procédures suivies en cas de décès d'un enfant, tandis qu'un autre policier était intervenu pour lire la deuxième déclaration de l'accusé n°3. L'affaire se poursuivra ce mardi 26 novembre.