Maroc: Le rôle primordial de la Commanderie des Croyants dans le renforcement des valeurs religieuses en Afrique mis en avant à Dakar

Dakar — L'institution de la Commanderie des Croyants joue un rôle primordial et agissant dans la préservation des valeurs religieuses et le renforcement des biens communs humains en Afrique, ont affirmé, samedi à Dakar, des intellectuels et savants marocains et africains.

Dans leurs interventions lors d'un panel organisé dans le cadre d'un colloque scientifique international placé sous le thème "les valeurs de la paix et du vivre ensemble dans le contexte africain", les différents participants ont souligné que la Commanderie des Croyants protège la religion des différentes formes d'extrémisme, de radicalisme et de haine, notant qu'elle renforce la sécurité spirituelle à même de contribuer à la consolidation des fondements de la paix, de la sécurité et du développement en Afrique.

A cet égard, ils ont précisé que l'institution de la Commanderie des Croyants fait progresser les composantes de la nation et instaure les valeurs de modération, de juste milieu et de tolérance dans le cadre des constantes légitimes de la religion islamique.

L'institution d'Imarat Al Mouminine oeuvre à promouvoir les valeurs de paix, de coexistence et de tolérance afin de renforcer les liens humains, spirituels et fraternels qui unissent le Royaume du Maroc et les autres pays africains, ont-t-ils ajouté.

Dans ce cadre, le vice-président de l'Université d'Al Quaraouiyine, Idriss Al-Fassi Fihri, a souligné que la Commanderie des Croyants renforce la sécurité spirituelle et morale de la société et la protège du radicalisme et des courants intellectuels extrémistes, notant que cette Institution joue un rôle essentiel dans l'unification de la nation, la préservation de ses constantes religieuses, la diffusion de la culture de tolérance et de modération, ainsi que la réalisation de la sécurité et de la stabilité.

De son côté, Mohamed Hanafi Dah, membre de la Section de Mauritanie de la Fondation Mohammed VI des oulémas africains, a mis en exergue la contribution d'Imarat Al Mouminine à la promotion des valeurs de vivre ensemble et de paix sur le continent africain, affirmant que cette contribution revêt une grande importance dans la vie de la nation.

Pour sa part, Khadija Abou Zeid, professeur à la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de l'Université Mohammed V de Rabat, s'est attardée sur le rôle de cette Institution dans la promotion des valeurs de coexistence, de tolérance, de juste milieu et de modération en Afrique, relevant que la promotion de ces valeurs, inspirées des enseignements de la religion islamique, garantit l'unité et la cohésion de la nation et réalise la sécurité et la paix communautaire.

Le président de la section du Burkina Faso de la Fondation, Aboubacar Doukouré, a quant à lui, mis en avant les efforts de la Fondation au service des valeurs communes et du renforcement des fondements de la sécurité spirituelle dans le continent africain, en vue de faire face à l'extrémisme et la haine, à travers la consolidation des constantes religieuses qui constituent la base de la paix et de la coexistence entre les individus et les sociétés africaines.

Organisé sur deux jours à l'initiative de la Fondation Mohammed VI des Oulémas africains, ce conclave, qui se tient à l'occasion de la commémoration du 60è anniversaire de l'édification de la Grande Mosquée de Dakar, se propose de mettre en lumière l'incarnation des valeurs religieuses communes chez les Oulémas et les érudits africains et leur impact dans la concrétisation de la coexistence pacifique au sein des sociétés du Continent.