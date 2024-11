Maroc: Province d'Al Haouz - Plus de 500 bénéficiaires d'une caravane médicale pluridisciplinaire

Province d'Al Haouz — Plus de 500 personnes ont bénéficié des services d'une caravane médicale organisée, samedi, dans la commune d'Anougual, dans la province d'Al Haouz.

Initiée par "AXA Atout Coeur", relevant d'AXA Services Maroc, en partenariat avec l'Association Action Urgente et l'Association El Baraka Angels, cette initiative a permis d'offrir des consultations médicales à plus de 500 bénéficiaires, dont 200 enfants issus des différents douars de cette commune montagneuse aux accès difficiles.

Encadrés par une équipe médicale pluridisciplinaire de plus de 40 médecins, les bénéficiaires ont pu effectuer divers examens médicaux couvrant des maladies du système digestif, des pathologies cardiovasculaires, l'ophtalmologie, la gynécologie-obstétrique, la médecine interne et la pédiatrie, avec une distribution gratuite de médicaments à cette occasion.

Dans une déclaration à la MAP, Omar Arahi, responsable d'AXA Services Maroc, a souligné que cette caravane à caractère solidaire, qui a mobilisé plus de 50 volontaires d'AXA et des associations partenaires en plus de l'équipe médicale, vise à rapprocher les services de santé des habitants des douars ciblés.

AXA Services Maroc, a-t-il dit, s'engage régulièrement dans des initiatives à vocation humanitaire, afin d'offrir des prestations médicales aux populations des zones reculées et aux personnes en situation de vulnérabilité, mettant en exergue l'impact positif de ces actions sur les bénéficiaires dans les différentes communes du Royaume.

De son côté, Mohamed Acharqi, président de l'Association Action Urgence et spécialiste des maladies du système digestif à l'Hôpital Ibn Sina, a salué cette initiative qui a permis de prodiguer plus de 1.000 consultations médicales et d'assurer des examens pour près de 600 personnes dans plusieurs spécialités, notamment la gastro-entérologie, la cardiologie, la dermatologie, la médecine interne, l'endocrinologie, l'ophtalmologie et la dentisterie.

Pour sa part, Selwa Zine, présidente de l'Association El Baraka Angels, a précisé que cette initiative visait à répondre aux besoins urgents des habitants de la commune territoriale d'Anougual en termes d'accès aux soins, particulièrement pour des pathologies telles que le diabète et l'hypertension artérielle.

Elle a également indiqué que la caravane a ciblé les habitants de quatre à cinq douars, incluant des enfants ayant bénéficié d'examens ophtalmologiques et de lunettes correctrices, précisant que des interventions chirurgicales pour la cataracte ont également été programmées, parallèlement à l'orientation d'autres cas médicaux vers l'hôpital provincial de Tahannaout.

Pour sa part, Ahmed El Baroudi, psychologue clinicien et spécialiste en addictologie, a mis en avant l'importance des consultations psychologiques et des soins apportés aux bénéficiaires, notamment à travers des spécialistes en rééducation psychomotrice et en orthophonie pour les enfants.

Enfin, les organisateurs ont accordé une attention particulière aux enfants, qui ont bénéficié d'examens médicaux variés, de vêtements pour se prémunir contre les rigueurs du froid de la région, ainsi que d'activités ludiques et récréatives visant à égayer leur quotidien.