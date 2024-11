Sénégal: Colloque international à Dakar - Plaidoyer pour le renforcement de la sensibilisation à la culture de paix et de cohabitation en Afrique (déclaration finale)

Dakar — Des penseurs et des oulémas marocains et africains ont souligné, samedi à Dakar, la nécessité d'organiser davantage de conférences scientifiques pour approfondir la conscience quant à la culture de paix et de coexistence pacifique, et consolider les constantes religieuses au service de la fraternité humaine dans le continent africain.

Dans la déclaration finale qui a sanctionné les travaux d'un colloque international placé sous le thème "les valeurs de la paix et du vivre ensemble dans le contexte africain", initié dans le cadre de la célébration du 60ème anniversaire de l'édification de la Grande Mosquée de Dakar au Sénégal, les participants ont appelé à l'organisation des ateliers et des débats pour accompagner les questions de paix dans les pays africains, en ce sens qu'ils constituent un vecteur vital pour lutter contre les risques de l'extrémisme et du fanatisme qui nourrissent la haine dans les diverses sociétés africaines.

Ils ont estimé judicieux de consolider la coopération avec les institutions académiques et religieuses sénégalaises d'intérêt commun et de tirer profit des nouvelles technologies à travers la communication par visioconférence pour échanger les points de vue autour de la diffusion des valeurs d'amour et de paix ainsi que de la modération et du juste milieu.

Ce colloque international a porté sur de nombreux axes, dont les valeurs religieuses partagées, les valeurs spirituelles et leur présence dans les sciences humaines, le rôle de l'institution de la Commanderie des croyants dans la protection des valeurs religieuses, et le renforcement des valeurs communes humaines à la lumière du pluralisme religieux dans les sociétés africaines.

Ce colloque international de deux jours, organisé par la Fondation Mohammed VI des Ouléma africains, aspire non seulement à souligner le rôle des valeurs religieuses partagées dans la préservation de la sécurité spirituelle et de la cohésion sociale, mais aussi la profondeur des relations historiques et spirituelles entre le Royaume du Maroc et la République du Sénégal, traversant les règnes de Feu SM Mohammed V et de Feu SM Hassan II, que Dieu ait leurs âmes, culminant à celui de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président de la Fondation.