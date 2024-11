Ile Maurice: Mobilisation pour aider Fateemah

Depuis que Fateemah Noor Dogansoy a été victime de son accident à Grand-Baie La Croisette samedi 23 novembre dernier, plusieurs personnalités politiques et organisations sociales se sont mobilisés pour lui venir en aide. Pour rappel, la victime, âgée de 21 ans, a dû subir une amputation de sa jambe droite après l'effondrement d'une marche de l'escalator du centre commercial.

Le député travailliste Ehsan Juman a été le premier à se rendre sur place. Il a fait savoir que Le Dr Sohawon a proposé ses services gratuitement, et l'association Al Ihsan s'est engagée à prendre en charge tous les frais nécessaires si un traitement à l'étranger s'avère nécessaire pour sauver la jambe de la victime. Medical Assistance a également proposé son aide. Me Anas Shakawoth et Me Arshad Gassita ont offert leurs services pro bono pour assister la famille. Le Dr Abass Mamode de Overseas Medical Care Assistance a proposé d'intervenir en chirurgie vasculaire et, si nécessaire, de prendre en charge tous les frais pour les traitements à l'étranger.

Par ailleurs, le ministre de l'Éducation, Mahend Gungapersad, accompagné des députés Nitish Beejan et Ram Etwareea, a rendu visite à Fateemah et à sa famille à l'hôpital du Nord. «Nous adressons tout notre courage à la famille de Fateemah Noor Dogansoy et nous prions pour sa santé et son rétablissement», a-t-il écrit sur sa page Facebook.

Anil Bachoo ministre de la Santé, a également apporté son soutien à la famille de Fateemah en compagnie du député Ehsan Juman et a fait savoir que tout sera mis en oeuvre pour aider la famille. Le Dr Farhad Aumeer, également présent sur les lieux, explique que la victime a subi des traumatismes. Concernant la santé de la victime, il se dit satisfait des soins reçus. Quant à Xavier Duval, c'est sur sa page Facebook qu'il a réagi en disant qu'il prie pour que la jambe gauche de Fateemah puisse être soignée.