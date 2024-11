Tunisie: CSS - Une belle occasion pour rebondir

Alexander Santos et ses protégés n'auront pas, en principe, de grosses difficultés, pour sceller le sort d'une partie à leur portée.

Le match contre l'UST tombe vraiment à pic pour le CSS afin de renouer avec la victoire en championnat et de retaper le moral et de se donner des ailes pour les trois matches de la phase des Poules en Coupe de la CAF, à commencer mercredi prochain contre le CS Constantine. Quelle aubaine, en effet, pour les Sfaxiens que de rencontrer avant ces trois rendez- vous capitaux, le plus faible adversaire de ce début de saison, lanterne rouge du classement avec 3 points et confronté en plus à de gros soucis financiers. C'est l'occasion ou jamais pour l'entraîneur Alexander Santos de faire baisser la tension autour de lui et d'atténuer toute cette grogne qu'il a suscitée par ses choix très discutables, ses résultats loin d'être probants et ses déclarations bizarres qui ont mis de l'huile sur le feu.

L'abondance en attaque

Pour ce match contre l'US Tataouine, il ne sera pas seul pour décider de la composition du onze de départ ni pour gérer tactiquement une partie où il faudra prendre le taureau par les cornes d'entrée et jouer l'offensive à outrance. Chadi Hammami, promu entraîneur adjoint, aura son mot à dire sur le banc et une vision de jeu à imposer sur le terrain. Avec une priorité donnée à un jeu porté plus vers l'avant et l'alignement de l'armada offensive sfaxienne dès le coup d'envoi. Et pas après, comme avait coutume de le faire le technicien portugais, après une première mi-temps souvent gâchée.

Si au milieu du terrain, la marge de manoeuvre semble un peu étroite avec des demis qui ont un profil de joueurs défensifs et très limités dans la travail de relance et dans l'accélération de jeu (Pedro Sá, Gaoussou Traoré, Moussa Bella Conté), avec comme seules exceptions Firas Sekkouhi et Mohamed Absi, en attaque ( sur les couloirs comme en pointe), il y a, par contre, une grande variété de choix avec les Mohamed Dhaoui, Baraket Lahmidi, Youssef Becha, Achraf Habbassi, Fabien Winley, Amen Allah Habboubi, Amor Ben Ali, Rubin Hebaj et Hazem Haj Hassen. Le seul casse-tête sera de trouver la bonne formule de départ et d'utiliser les bons jokers en cours de jeu pour trouver le chemin d'une victoire qui rassure avant le match de mercredi et surtout avant le long périple africain.